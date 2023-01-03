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【財富數據】報告指55%香港投資者來年計劃減持現金 虛擬資產及ESG成更多人投資選擇

理財智慧 17:45 2023/01/03

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渣打銀行發布《財富預期2022報告》，結果發現在高通脹情況下，香港富裕投資者改變資產配置，由持有現金及股票轉移至新興資產類別，例如可持續投資產品及虛擬資產。另外亦有54%香港投資者積極管理其財富及會改變投資策略，以應對現時不明朗的市場環境。

【大行報告】花旗：中資醫療保健行業現水平吸引 首選包括藥明生物及中生製藥等【下一頁

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

為抵禦高通脹，有55%香港投資者來年計劃減持現金，資產配置中的現金比重預計將由2022年的23.3%下降至2023年的17.5%。由於市場比較波動，投資者亦計劃減持股票，股票比例將由2022年的17.8%下跌至2023年的12.9%。而隨著可持續發展主題愈益受關注，約60%香港投資者已參與可持續投資，主要原因包括「相信有必要投資於未來」、「參與為環境及社會帶來好處的投資能讓他們感覺良好」，以及「化石燃料價格上升，增加了他們對綠色能源的信心」，45%香港投資者表示來年將增加投資於可持續投資產品。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

此外，儘管近日加密貨幣市場出現風波，但近一半受訪香港投資者表示已投資虛擬資產，而「分散資產組合」及「他人在投資虛擬資產獲得的可觀回報」亦成為超過五成投資者計劃增加投資虛擬資產的部分原因。

【有相睇】新都城連天台戶劈價117萬　元旦長假中以683萬售【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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