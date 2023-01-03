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【CES 2023】三星曲面電競屏幕　57吋Odyssey Neo G9將登相

科技 18:22 2023/01/03

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三星電子（Samsung Electronics）將會在CES 2023發表57吋的曲面電競屏幕Odyssey Neo G9， 49吋曲面電競屏幕Odyssey OLED G9，以及商務導向、專攻專業創作人士市場的非電競屏幕ViewFinity S9等。

CES實體展會睽違兩年，終於在美國拉斯維加斯，於美國時間1月5日至8日舉行。其中以智能家居為主力戰場的三星電子（Samsung Electronics）就表示，會在CES 2023發表57吋的曲面電競屏幕Odyssey Neo G9， 49吋曲面電競屏幕Odyssey OLED G9，以及商務導向、專攻專業創作人士市場的非電競屏幕ViewFinity S9等。

其中57吋電競屏幕Odyssey Neo G9在電競產品線首創「雙UHD」的顯示效果，首次達成在32:9屏幕上提供 7,680×2,160 解析度，差不多等於兩個31.5吋的4K屏幕併排，支援240Hz畫面更新率，另符合VESA Display HDR 1000規格。

該款屏幕從暗處到亮部都可以提供4K高畫質的成像效果，曲率為1000R。而且搭載了全新DP2.1（DisplayPort 2.1），支援零失真的影像壓縮傳輸技術（DSC），傳輸數據的速度大約為以往使用的 DisplayPort 1.4的兩倍。

Odyssey OLED G9　配備Samsung Gaming Hub

另一型號為G95SC的49吋電競屏幕Odyssey OLED G9，顯示比例同為32:9，解析度為5,120 x 1,440， 動態對比為1,000,000:1 ，反應時間為0.1ms，畫面更新率亦提升至240Hz。

同時內建Samsung Smart Hub智能家居系統，配備Samsung Gaming Hub，不需連接電腦也可暢玩Xbox和NVIDIA GeForce Now等平台的雲端遊戲。

ViewFinity S9與Smart Monitor M8 27吋

將於CES 2023發布的ViewFinity S9為27吋，畫質更新到5K，至於規格方面就與去年的ViewFinity S8相似，支援三星智能調校，透過USB-C和Thunderbolt 4可跟電腦及相機連接。Viewfinity S9解析度達5,120 x 2,880，顯示比例為16:9，具備覆蓋99% DCI-PC的廣色域及HDR 600支援。

另針對商用需求，配備4K SlimFit視像鏡頭，並內建Samsung Smart Hub，即是用戶同樣可以在不連接電腦的情況下，直接在視像通訊平台進行會議等。

不過各款屏幕售價以及上市詳情，還有待官方後續公布。

責任編輯：張寶燕

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