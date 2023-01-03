【環球經濟】新加坡經濟增長勝預期 2022年GDP初值年增3.8%

新加坡貿工部周二（3日）公布2022年新加坡GDP初值預估年增3.8%，雖然第四季拖累整體，但全年GDP仍高於政府預算的3.5%的預期。

新加坡第四季GDP按年增2.2%，遠低於第 三季的4.2%，主因為當地製造業萎縮 3%。

新加坡總理李顯龍在新年賀詞中預計，2023年的經濟增長將放緩至0.5%至2.5% 間，因目前國際前景仍然令人擔憂，俄烏衝突仍在繼續，看不到好的結果。

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記者：何珊如