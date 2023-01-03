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新加坡2022年經濟料增長3.8% 製造業錄收縮

環球社會熱點 17:41 2023/01/03

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新加坡去年經濟表現不俗，外界關注其數據。新加坡政府公布數據預測，2022年經濟料增長3.8%，較前年大幅放緩。其中製造業是2020年第4季度以來，首次錄得收縮。新加坡第4季經濟仍然錄得增長，但亦較第3季有所放緩。有分析師指，未來就業主要驅動力為服務業。

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新加坡貿易及工業部（MTI）周二（3日）公布進階預測數據，當地去年經濟估計增長3.8%，較2021年的7.6%大幅放緩，但仍較MTI早前預測3.5%高。新加坡第4季經濟料增長2.2%，同樣較上一季4.2%有所放緩，其中原因是重點製造業錄得3%收縮，和第3季的1.4%增長形成強烈對比。

MTI表示，當地電子、化工和生物醫藥製造業的產出萎縮，程度超出精密工程、運輸工程及一般製造業的擴展。華僑銀行（OCBC Bank）首席經濟學家Selena Ling表示，製造業是自2020年第4季度以來首次出現收縮，並指行業勢頭一直在減弱。在民眾愈來愈憂慮全球經濟出現衰退，對電子產品需求回落，尤其是對半導體需求回落的情況下尤其如是。

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至於其他方面，受公私營建築業產出持續復甦影響，新加坡第4季度建造業增長10.4%，高於上一季的7.8%。服務業方面，住宿、食品及房地產、行政和支援服務整體增長8.2%，延續第3季度的9.3%增長。批發、零售銷售及運輸和倉儲在第4季度合計增長2.3%，較第3季的5.7%增幅低。

新加坡將在下月公布最終數據，有分析指，受高通脹及利率上升影響，全球經濟增長乏力，已開始打擊亞洲商品出口，但在各地重開的環境下，一個相對具有彈性的服務業應該能緩解製造業的疲軟，保持低失業率。

Selena Ling亦指，傳統上製造業不會成為當地就業的主要驅動力，因此該行業增長勢頭減弱不會產生太大影響，最重要的就業驅動力仍是服務業。

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責任編輯：李俊儀

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