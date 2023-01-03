【內險股】工銀國際：今年保險業開門紅可期　內地壽險產品保證利率較銀行理財產品更具吸引力

工銀國際發布2023年內險行業展望，指今年保險業開門紅可期，受長期保障產品購買意願疲弱、代理人團隊萎縮、壽險深化改革以及疫情期間市場環境挑戰等因素影響，過去3年新業務價值增長乏力，故今年的開門紅對於維持新單保費增長至關重要。

工銀國際指，由於疫情影響，投保人保障意識在提升，然而風險偏好在下降。同時，受長期低利率的宏觀環境以及資本市場波動影響，銀行理財產品帶來的競爭正逐步減弱。壽險產品（年金）一般會有2.5%-3.5%保證利率，相比銀行理財產品更具吸引力。在開門紅期間，長期儲蓄型產品更具吸引力，通常以快返+最低保障回報+人壽保障功能+大於4.5%的非保障結算利率。

工銀國際認為，開門紅在10月將提前開始。過去新業務價值增速稍好的險企將率先開起開門紅佔領市場。與往年類似，儲蓄型產品將佔主導地位，主要為快返年金/兩全+萬能產品（提供>4.5% 結算利率）。整體的保單年限有所縮短，也就意味著投保人可以更早獲得保單回報，產品吸引力有所增強，利好開門紅銷售。同時，增值服務，例如產品附加的養老社區，也將提升競爭力。除此之外，還可以通過銀保或線上/線下平台推廣增額終身壽險。

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編輯：胡學能