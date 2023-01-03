【新年派利是】恒生推「派 e 利是」接財神大抽獎 送足金財神金牌及財神 NFT

農曆新年將至 ，恒生銀行升級恒生Mobile App的「派 e 利是功能，客戶可一次過派發多達10封 e 利是。另外，該行亦推出「2023接財神大抽獎」，送出9999足金財神金牌及財神NFT等超過5,000份獎賞。

由1月14日至2月10日期間，客戶只要透過恒生 Mobile App 「派 e 利是」、以轉數快轉賬或登記恒生為轉數快預設收款銀行，即可透過 HARO WhatsApp參加大抽獎，有機會贏取9999足金財神金牌等超過5,000份豐富獎賞。適逢今年為恒生踏入90周年誌慶，銀行更特別 創鑄了90個精心設計的限量版財神 NFT。「派 e 利是」越多，中獎機會越大。

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• 9999 足金財神金牌（20 克）及財神 NFT 1 個（8 份）

• 9999 足金財神金牌（5 克）及財神 NFT 1 個（8 份）

• 港幣 500 元電子餐飲禮券及財神 NFT 1 個（74 份）

• 港幣 38 元電子餐飲禮券（5,000 份）

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