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【有相睇】慈父慈母先斬後奏為愛兒覓盤上車　即晚連睇新葵芳花園10盤　傾妥價錢即叫兒子簽名

股樓投資 17:19 2023/01/03

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通關在即，近期樓市氣氛明顯好轉，有父母為免兒子錯失良機，決定先斬後奏為愛兒覓盤上車。中原地產許偉業表示，新葵芳花園A座高層2室，實用面積415平方呎，兩房間隔，裝修企理，日前以573萬元易手，實用呎價約13,807元。許偉業說，買家為葵涌區客，其父母見通關在即，樓市乍現小陽春，為了愛兒著想，日前一口氣睇10個新葵芳花園放盤，每一個盤皆問清業主底價，終睇中上址。上址原叫價630萬元，慈父慈母進取還價560萬元，但業主拒絕，並表明有朋友願以575萬元承接，決定明天落實交易。得知消息後，慈父慈母不敢怠慢，一口氣追加至573萬元，並即時支付2萬元誠意金，並「飛的」回家取票16萬補訂，終用誠意打動業主以573萬元賣樓。 

他續說，該父母傾妥價錢，才叫兒子睇樓簽名，雖然兒子對父母先斬後奏的決定感到無奈，但尊重其决定，加上上址成交價較銀行估價的650萬元，低77萬元，即逾一成，所以决定購買。 

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2000年以142萬元買入單位，去年11月放盤，是次一口氣減價57萬元，即約9%沽出，現帳面大幅獲利431萬元，物業期內升值約3倍。 

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 新葵芳花園 葵涌 中原地產
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