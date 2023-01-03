【券商抽水潮】華泰擬供股集280億人幣　中證監：將充分關注再融資必要性及合理性

▲ 【券商抽水潮】多間券商近日宣布配股 中證監：將充分關注再融資必要性及合理性

中港股市第四季回暖，中資股抽水潮由內房股擴至中資券商，華泰證券 （06886） 近日宣布，計劃同時在A、H股以「10供3」比例供股，預期集資不超過280億元人民幣。中證監回應稱，將充分關注上市證券公司融資的必要性、合理性。

據内媒統計，若本次配股募資完成，華泰自登陸A股市場以來，累計募資規模近1000億元人民幣（約港幣1132億元）。

華泰於2010年2月在上海上市，當時募集155.6億元人民幣。2015年5月，赴港上市，募集逾300億元人民幣。2018年9月，華泰向阿里巴巴、蘇寧易購等機構非公開發行A股股票10.89億股，集資142.08億元人民幣。 2019年6月，華泰證券完成GDR發行並在倫敦交易所上市，共計發行8251.5萬份GDR，集資約116.87億元人民幣。

事實上，除本次宣布集資的華泰，中資龍頭券商「三中一華」的中金及中信証券亦曾在去年以配股形式集資，下列將歸納進行配股的券商。

券商 集資金額（人民幣） 配股方式 華泰證券 （06886） 不超過280億元 A+H方式，各以10股供3股 中金公司 （03908） 不超過270億元 A+H方式，各以10股供3股 中信証券 （06030） 不超過280億元，實際集資金額為8成左右 A+H方式，各以10股供1.5股

中證監：將充分關注上市證券公司融資的必要性、合理性

中證監近日表示，表示關注到有上市證券公司再融資行為，在審核中將充分關注其融資的必要性、合理性，「把好股票發行入口關」。中證監指，當局 一直倡導證券公司必須聚焦主業，穩健經營，走資本節約、高質量發展的新路，發揮好資本市場「看門人」的作用。

中證監續稱， 上市公司應結合股東回報、經營狀況、市場發展戰略等合理確定融資計劃及方式，同時，當局亦會支持證券公司合理融資，更好發揮其對實體經濟高質量發展的功能。

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編輯：伍鍵文