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【賈躍亭投資】法拉第未來：CES將展出FF91 盤前炒升近一成、去年高位累跌逾9成半
股市 18:18 2023/01/03
賈躍亭投資的電動車企法拉第未來（美：FFIE）近月一再推遲首款車型「FF91」的交付時間，並尋求投資者注入新資本。法拉第未來最新宣布，將於周四（5日）的2023年消費電子展（Consumer Electronics Show 2023）上展示「FF 91 Futurist」。
法拉第未來美股盤前一度炒升近一成，暫報0.3179美元。不過，公司股價與去年中高位相比，至今累跌逾95%。
FF 91 Futurist需13億元資金才可在今年三月如期交付，【下一頁】
法拉第未來行政總裁陳雪峰指，消費電子展中均為世上最新及具影響力科技，因此集團有必要將FF 91展出。近日法拉第未來與Innovusion合作，其獵鷹機關雷達可為新車租花系統提供動力，陳雪峰亦指，合作可助集團在豪華電動車市場實現更安全性、舒適型及便利性。
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記者：宋佩恩
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