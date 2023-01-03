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【香港經濟】滙業財經：今年香港經濟料增長約2.5%　澳門博彩業總收入僅及疫情前六成

宏觀解讀 17:08 2023/01/03

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【香港經濟】滙業財經：今年香港經濟料增長約2.5%　澳門博彩業總收入僅及疫情前六成

中港即將通關，滙業財經集團主席區宗傑預期，今年全球主要經濟體通脹仍然高企，貨幣政策進一步收緊，預期短期內繼續抑壓環球需求，故香港的出口表現會繼續受壓，但倘若今年香港與海外人員的流動全面恢後正常，並與內地實現免檢疫通關，旅客恢復往來，在旅遊業和零售業的強勁帶動下，香港經濟有望復甦，預測全年經濟增長在2.5%左右。

澳門經濟不會立即作強勁反彈

區宗傑指，隨澳門採取與內地一致的新防疫政策，尤其容許香港、台灣及外國人士入境時免集中隔離，相信從海內外往來的人員將大幅增加，將有助重振澳門博彩、旅遊和零售業的發展，但個人認為澳門經濟將不會立即作強勁反彈。

他解釋，內地經濟放緩，尤其嚴厲打擊貪腐，大手博彩客源減少，其次最近幾年，由於賭場的黑市資金調動受到打擊，令零售市場蕭條，第三，本地將陸續有企業因不敵疫情而裁員或倒閉，失業率攀升，消費市道持續低迷，第四，人民幣將實行數字化，並對在岸及離岸博彩法加以修訂，故此博彩業的年總收入僅上望疫情前的六成。

相關文章：【本港樓市2023】花旗：四大因素推動本港樓價提早於首季見底、並呈U型反彈　全年樓價料升5%（附股份目標價）

相關文章：【新加坡經濟】新加坡去年經濟增長3.8%勝預期　香港去年經濟料負增長3.2%

編輯：陳韻妍

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