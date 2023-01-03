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【國泰新CEO】國泰航空林紹波：今年每趟航班的里數可兌換機位數量較2019年倍增

Hot Talk 16:57 2023/01/03

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【國泰新CEO】國泰航空林紹波：今年每趟航班的里數可兌換機位數量較2019年倍增

中國加快通關之際，多國收緊對內地、香港旅客的航班安排，雖然短線影響本港航空航班服務，但國泰航空 （00293） 新任行政總裁林紹波最新表示，上任後首要工作是不斷增加航班連接香港與世界，快速增加顧客服務團隊資源。林紹波續指，並於今年增加每趟國泰航空航班的可兌換機位數量，達到2019年的兩倍。

林紹波在集團網站上載影片，先以英文、廣東話、國語祝賀「新年快樂」，感謝各方在國泰困難時期支持和理解，交代上任初期工作目標後，重申對香港和國泰前景樂觀，看好第三跑道可助香港和大灣區加強國際樞紐地位，公司也會加強「國泰」品牌購物、餐飲、身心健旅、信用卡等產品和服務。

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編輯：麥德銘

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