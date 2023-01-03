【大行報告】花旗：中資醫療保健行業現水平吸引 首選包括藥明生物及中生製藥等

花旗表示，內地已決定重新開放邊境，認為中資醫療保健子行業在接近見底的水平下更為吸引，相信現水平是買入相關股份的良好時機。醫療保健行業中，該行首選藥明生物（02269）、中生製藥（01177）、國藥（01099）及錦欣生殖（01951）等。



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相關股票周二（3日）亦造好，藥明生物收市報62.55元，升幅4.5%；中生製藥收市報4.63元，升幅1.3%；國藥收市報20.35元，升幅2.6%；錦欣生殖收市報7.6元，升幅5.4%。





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花旗亦提到，海外長期投資者尋求於今年首季重返內地市場，建議投資低風險的行業藍籌龍頭、能證明業務將在重新開放中受益的公司、以及現金狀況良好的有盈利能力的公司。

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撰文：鄭昊彤