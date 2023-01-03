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金正恩父女檔視察導彈庫 千金第3度亮相惹接班猜想

環球政治 17:00 2023/01/03

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北韓領袖金正恩帶同女兒金朱愛視察導彈庫，是金朱愛近期第三度亮相。外界自金朱愛頻頻亮相以來，屢次猜測金正恩有意培養女兒成為接班人，也有專家估計金正恩是為强調金氏政權的白頭山血統後繼有人。

日本政府加碼誘民眾搬離東京 每戶一孩派6萬 【下一頁】

北韓官媒發布照片顯示，身穿綠色外套的金正恩牽著女兒金朱愛的手視察一個大型倉庫，倉庫内堆放了一排火星12 中程彈道飛彈。金朱愛當時身穿黑色毛領外套，神情頗有父親的神韻。

    點擊圖片放大
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這批照片是於兩人視察平壤西部的軍械廠期間拍攝，也是金朱愛自去年11月以來第三度現身軍方場合。

有指金正恩與李雪主育有3子女，包括長子、一個女兒，第三個孩子性別不明。估計大女金朱愛於2013年出生，今年9歲。

【日本皇室】參加新年活動 寬別3年首次向公眾致意 【下一頁】

外界曾猜測金正恩有意培養金朱愛為繼承人，但北韓官媒一直沒有表明金朱愛未來會在北韓政治方面扮演甚麽角色。

英媒引述前南韓退役將領Chun In-bum指，北韓讓金朱愛接連亮相或為傳達繼承人的信息，也可能是金正恩希望曝光女兒來强調金氏家族的白頭山血統會一直承傳下去。

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責任編輯：鄭錦玲

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