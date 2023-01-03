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【CES 2023】德企將推出工業用外骨骼裝、智能安全背心　評估個人化人體工學需求

科技 16:51 2023/01/03

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外骨骼裝Apogee及智能安全背心Smart SafetyVest均採用其數據平台架構，可收集、監測、分析及報告者戶的人體工學數據。（初創公司German Bionic圖片）

近年陸續有科企研發「機械外骨骼」，協助農業及工業工人等減少勞損及意外發生，還有康復治療等應用。曾經打造「Cray X外骨骼」的德國初創公司German Bionic近日預告，會於即將揭幕的科技盛事美國消費電子展（CES 2023） ，發表該企最輕巧的商用及工業用外骨骼裝Apogee，以及智能安全背心Smart SafetyVest。

該企指，外骨骼裝Apogee及智能安全背心Smart SafetyVest均採用其數據平台架構，可收集、監測、分析及報告者戶的人體工學數據，每當用戶主動做出不安全動作時，外骨骼裝及智能安全背心就會透過機載顯示和聲音發出警報。

外骨骼裝Apogee在每次上提動作中，為穿戴者的下背部抵銷達66磅（約30公斤）負荷，並且可以提供主動行走輔助，以減疲勞。

Smart SafetyVest智能安全背心則用作監測動作和身體位置，針對個人化的人體工學需求，進行評估和提出建議。

責任編輯：張寶燕

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