【大行報告】看好收購新加坡兩物業 法巴予領展「買入」

領展（00823）宣布，以22億新加坡元收購兩項新加坡商業物業。法巴基於該收購，將領展的合理價值預測從每股82元上調至83元，並對該交易看法積極，認為是具有良好基本面的優質資產，可加強領展的防守性資源，並在憧憬香港重新開放下予「買入」評級。領展周二（3日）收市報58.2元，升幅1.61%。





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該行預計交易將於今年3月底完成，並將新資產的租金貢獻和管理費用收入計入2024年3月底止財政年度，相應將2024財年的可分派預測上調至每單位3.27元。

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法巴又指，交易符合領展的多元化發展戰略，收購完成後估計投資組合總值將增至2,460億元，其中新加坡資產佔5%，香港仍為核心市場，佔總資產組合價值的70%以上。

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撰文：鄭昊彤