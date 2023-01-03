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【大行報告】看好收購新加坡兩物業 法巴予領展「買入」

股樓投資 16:39 2023/01/03

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領展（00823）宣布，以22億新加坡元收購兩項新加坡商業物業。法巴基於該收購，將領展的合理價值預測從每股82元上調至83元，並對該交易看法積極，認為是具有良好基本面的優質資產，可加強領展的防守性資源，並在憧憬香港重新開放下予「買入」評級。領展周二（3日）收市報58.2元，升幅1.61%。


【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 


該行預計交易將於今年3月底完成，並將新資產的租金貢獻和管理費用收入計入2024年3月底止財政年度，相應將2024財年的可分派預測上調至每單位3.27元。

 

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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法巴又指，交易符合領展的多元化發展戰略，收購完成後估計投資組合總值將增至2,460億元，其中新加坡資產佔5%，香港仍為核心市場，佔總資產組合價值的70%以上。

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

 

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撰文：鄭昊彤

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領展房產基金（00823） 新加坡 法國巴黎銀行 港股 收購 買入 大行報告

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