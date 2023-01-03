【2023稅貸戰】大行紛延長稅貸計劃 兩港銀指1年還款期最受捧

▲ 滙豐、中銀及恒生皆延稅貸跨年戰。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

再有港銀延長個人稅務貸款的跨年戰，中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 的稅貸原本於去年底截止，恒生現把「稅安心」延至2月底，中銀的「易達錢」稅季貸款更推遲至3月底，且加碼獎2900元e利市；這是繼滙豐（HSBC）早前延長稅貸至2月以來，第3間大行「加時作賽」。此外，華僑永亨信用財務及上商不約而同指，自去年第4季推出稅貸以來，生意逆市升，當中以借50萬元及1年還款期最受捧。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，自推出稅貸以來，平均貸款金額爲50萬元，最多客戶選用的貸款期為1年。上商的最低稅貸息為2.38厘，問及稅貸生意有否增長？陳志偉透露，自推出稅貸以來，客戶反應良好，成功提取貸款的人數較去年有增長。

上商：成功提取貸款人數 按年有增長

對於恒指自去年底10月的底位已勁彈逾千點，納稅人有否伺機借稅貸作炒股用。陳志偉表示，申請稅貸的客戶主要用途是繳交稅項，其餘部分用作增加現金流動或包括投資等其他用途。

另方面，華僑永亨信用財務回應本報查詢指，去年該行以進取及積極的態度回應稅貸市場走勢，借款達50萬元或以上、並成功於華僑永亨銀行開立全新「華僑永亨宏富理財」的存款戶口，可享更低稅貸息。至今市場反應較預期熱烈，當中以貸款額50萬元或以上，還款期為12個月的貸款計劃較受市場歡迎。

華僑永亨信用財務表示，稅貸一向是該行最熱門的貸款產品之一，因應近日政府的防疫措施鬆綁，再者，隨着經濟漸趨穩定，市民消費意欲亦有所回升，該行抱持樂觀的態度，預計今年的稅貸需求仍會增長。

借稅貸平錢轉做高息定存 專家提醒4大伏位【下一頁】

問及華僑永亨的港元定存息最高曾見5厘，但稅貸息低至1.68厘，有否精明族借低息稅貸、再轉做高息定存賺息差。華僑永亨信用財務透露，自去年推出具競爭力的稅務貸款優惠，讓客戶在息口趨升的環境下仍可申請低息稅貸，交稅後仍有充裕的資金流動性，以應付其他生活開支。稅貸的最大優點就是息率比一般分期貸款低，但還款期較短，所以申請人宜先計算自己實際所需金額，例如稅項總額或周轉資金的金額，選擇能符合要求及還款能力的稅貸計劃。

相關文章：【2022稅貸戰】虛銀突擊打稅貸零息牌 甚麼條件可享超筍優惠？

【2022稅貸戰】滙豐掀稅貸跨年戰

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪