【公關大娜移@iM網欄】過份完美《First Love》 人性化創作無法被AI取代

長假期最適宜煲劇，Netflix榜首人氣劇《First Love》為不二之選。以宇多田光首本名曲為主軸，佐藤健與滿島光這對絕配，根本「冇得輸」。加上北海道無敵雪景，佐以空靈的拍攝手法，營造出美不勝收的北國仙境。還配上男主角英氣颯爽的自衛隊飛機師造型，更刻意加插裸露的鏡頭，極像一口氣嚐盡「鵝肝、魚子醬、松露、和牛、松葉蟹」齊上的頂級盛宴。

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Netflix推劇攻勢亦非常凌厲，《First Love》一炮而紅，日本舖天蓋地宣傳，網絡不斷炒熱話題，暌違23年的宇多田光藉其主題曲再度稱冠，連佐藤健也傳出假婚訊，話題性十足。港人一開關即飛奔北海道，拍一輯男揹女的照片，狠狠地「打爆卡」。

這種十分精準的流水式計算，令作品流於匠氣，欠水到渠成的自然和舀心舀肺的感動位。Netflix透過AI精心炮製收視的魔法方程式，樂此不疲地利用AI擷取的內容，進行推算觀眾喜愛的片類和內容。靚人靚景的《原聲帶》、性感大解放的《金魚妻》、《AV帝王》，大陣仗的《日本沉沒：希望之人》、《Smoking》，都具備超強的商業元素，成就高收視的保證。

AI製造的話題亦層出不窮，強迫機械人連看40萬小時恐怖片後，再去製作恐怖片，結果卻產出「四不像」的作品，堆砌恐怖元素，恐嚇不成，反倒笑點太多。證明欠缺共情力的機械人，其創作能量還有遙遙長路，人類的創作靈感與語言不是輕易可被機器取代。

網飛首席內容官Ted Sarando所言甚是：「千萬不要沉溺於演算法，過去的資訊，很有可能限制對於未來的想像力。」內容製作人同樣受困，經常忍不住堆疊熱搜關鍵字，期望拉升點擊量與互動率。幾篇內容贏得過百萬次閱覽又如何，熱情過後，如何維繫持久的黏性，才是最大的實力考驗。大數據採集分析、AI運算和預測，用以輔助和激盪人的演變力和創作力，才是最好的共贏模式，不要動不動就威脅機械人將大肆取替人類，由拍片、寫作、法律、會計、診症，到藝術作畫，未免太小看人的小宇宙了。

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作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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