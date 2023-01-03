  • 19°C
香港時間 : 2023103日 (週二) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【e利是】恒生即日可預約換新鈔　推「派e利是」抽獎送足金財神金牌和NFT

Hot Talk 16:17 2023/01/03

分享：

分享：

【e利是】恒生即日可預約換新鈔　推「派e利是」抽獎送足金財神金牌和NFT

農曆新年將至，各家銀行陸續宣布2023年「換新鈔」、e利是（電子利是）安排，恒生銀行 （00011） 公布，今年用戶使用恒生手機應用（app）的派e利是功能，一次派發最多10封e利是，並可參加恒生「2023接財神大抽獎」，抽出逾5000份獎賞，大獎包括20克足金財神和財神NFT。

恒生表示，由1月14日至2月10日期間，客戶透過恒生Mobile App 「派e利是」、以轉數快轉賬或登記恒生為轉數快預設收款銀行，即可透過HARO WhatsApp參加大抽獎，即可參加抽獎。用戶每派一封e利是即可獲1次抽獎機會，每位客戶每周最多可獲28次抽獎機會

恒生指出，今年該行成立90周年，特別創鑄了90個精心設計的限量版財神NFT。

抽獎獎品：

  • 9999足金財神金牌（20克）及財神NFT 1個（8份）；
  • 9999足金財神金牌（5克）及財神NFT 1個（8份）；
  • 港幣500元電子餐飲禮券及財神NFT 1個（74份）；
  • 港幣38元電子餐飲禮券（5,000份）

恒生換新鈔　1月3日起可預約換新鈔

換新鈔安排方面，恒生推出網上預約新鈔套裝兌換服務，每份新鈔套裝總值港幣4,000元，包括50張港幣20元新鈔、20張港幣50元新鈔及20張港幣100元新鈔。

恒生客戶可從即日起，分階段登入e-banking網上預約，選擇日期、時間和分行。

  • 第一階段－網上預約日期：1月3至9日；兌換日期：1月5日至11日
  • 第二階段－網上預約日期：1月10至16日；兌換日期：1月12日至18日

除了新鈔套裝以外，恒生全線地面分行將於1月5日起，為客戶提供兌換新鈔服務，換完即止。客戶親身前往分行前，可預先透過恒生Mobile App遙距使用櫃位手機取票服務，以減省在分行內等候的時間。

1月12日開恒生元宇富分行

另外，恒生表示，1月12日已在虛擬世界The Sandbox 的MetaGreen開「恒生銀行元宇宙分行」，玩家在佔地兩層的元宇宙分行除了可獲取ESG 投資知識和恒生綠色NFT 資訊外，更可通過小遊戲學習投資理財小知識。

「派e利是」的客戶在參與接財神大抽獎後造訪恒生元宇宙分行，完成小遊戲即可與Web 3.0 的恒生財神拜年及參與另一重抽獎，有機會額外贏取9999 足金財神金牌（20克）或港幣38元電子餐飲禮券。

相關文章：

【換新鈔派利是】中銀、滙豐、渣打宣布2023年1月5日至21日換新鈔服務安排

【開市追揸沽】港、美股1月短綫部署 前瞻電動車、科技股走勢

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
個人銀行 電子支付 著數優惠 NFT 銀行 恒生銀行（00011）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【異動股】鼎豐集團汽車插85%後停牌　曾9次觸發市調機制

下一篇文章

【港股市況】2023年首個交易日、恒指倒升363點　全日高低波幅達908點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】2023年首個交易日、恒指倒升363點　全日高低波幅達908點（不斷更新）
【港股市況】2023年首個交易日、恒指倒升363點　全日高低波幅達908點（不斷更新）
【大劉前度】劉鑾雄出聲明否認與呂麗君復合：見面僅因對方有事相求、1月3日開記招交代
【大劉前度】劉鑾雄出聲明否認與呂麗君復合：見面僅因對方有事相求、1月3日開記招交代
【中國通關】一文看清美日韓澳等地對中國旅客最新入境要求　南韓：香港澳門旅客1.7起須持陰性證明（1月3日）
【中國通關】一文看清美日韓澳等地對中國旅客最新入境要求　南韓：香港澳門旅客1.7起須持陰性證明（1月3日）
【美股期貨】道指期貨升39點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升39點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美國加息】2023美國收水　為何聯儲局隔夜逆回購操作　會破紀錄？
【美國加息】2023美國收水　為何聯儲局隔夜逆回購操作　會破紀錄？
【日圓匯價】日圓觸及130、每百日圓兌港元重上6算　瑞穗：日本央行月中議息前可升到6.1算（第二版）
【日圓匯價】日圓觸及130、每百日圓兌港元重上6算　瑞穗：日本央行月中議息前可升到6.1算（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款