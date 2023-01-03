▲ 【e利是】恒生即日可預約換新鈔 推「派e利是」抽獎送足金財神金牌和NFT

農曆新年將至，各家銀行陸續宣布2023年「換新鈔」、e利是（電子利是）安排，恒生銀行 （00011） 公布，今年用戶使用恒生手機應用（app）的派e利是功能，一次派發最多10封e利是，並可參加恒生「2023接財神大抽獎」，抽出逾5000份獎賞，大獎包括20克足金財神和財神NFT。

恒生表示，由1月14日至2月10日期間，客戶透過恒生Mobile App 「派e利是」、以轉數快轉賬或登記恒生為轉數快預設收款銀行，即可透過HARO WhatsApp參加大抽獎，即可參加抽獎。用戶每派一封e利是即可獲1次抽獎機會，每位客戶每周最多可獲28次抽獎機會。

恒生指出，今年該行成立90周年，特別創鑄了90個精心設計的限量版財神NFT。

抽獎獎品：

9999足金財神金牌（20克）及財神NFT 1個（8份）；

9999足金財神金牌（5克）及財神NFT 1個（8份）；

港幣500元電子餐飲禮券及財神NFT 1個（74份）；

港幣38元電子餐飲禮券（5,000份）

恒生換新鈔 1月3日起可預約換新鈔

換新鈔安排方面，恒生推出網上預約新鈔套裝兌換服務，每份新鈔套裝總值港幣4,000元，包括50張港幣20元新鈔、20張港幣50元新鈔及20張港幣100元新鈔。

恒生客戶可從即日起，分階段登入e-banking網上預約，選擇日期、時間和分行。

第一階段－網上預約日期：1月3至9日；兌換日期：1月5日至11日

第二階段－網上預約日期：1月10至16日；兌換日期：1月12日至18日

除了新鈔套裝以外，恒生全線地面分行將於1月5日起，為客戶提供兌換新鈔服務，換完即止。客戶親身前往分行前，可預先透過恒生Mobile App遙距使用櫃位手機取票服務，以減省在分行內等候的時間。

1月12日開恒生元宇富分行

另外，恒生表示，1月12日已在虛擬世界The Sandbox 的MetaGreen開「恒生銀行元宇宙分行」，玩家在佔地兩層的元宇宙分行除了可獲取ESG 投資知識和恒生綠色NFT 資訊外，更可通過小遊戲學習投資理財小知識。

「派e利是」的客戶在參與接財神大抽獎後造訪恒生元宇宙分行，完成小遊戲即可與Web 3.0 的恒生財神拜年及參與另一重抽獎，有機會額外贏取9999 足金財神金牌（20克）或港幣38元電子餐飲禮券。

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編輯：麥德銘