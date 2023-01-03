【電動汽車】Tesla誇大續航距離及充電速度 遭南韓當局重罰28.5億韓元

Tesla作為電動汽車的龍頭企業，在世界各地都有不少支持者，南韓亦不例外，截至2020年上半年，特斯拉在南韓電動車市場市占率達43.3%，現代汽車與起亞汽車緊追在後，分別占29.8%、14.1%。但近日（1月3）南韓公平交易委員會（KFTC）卻表示，Tesla的廣告誇大旗下電動車續航力，誤導消費者對電動車性能的認知，判定特斯拉有廣告不實，因此決定開罰28.5億韓圜（約 220 萬美元）。

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KFTC表示，自2019年8月以來，特斯拉一直在當地刊登的廣告上宣稱，旗下車型每充電一次「至少可跑」數百公里，但事實上是誇大其辭。KFTC指出，特斯拉在廣告上宣稱的續航里程，只有在氣溫為平均值且行駛在市中心才可能達成，如果是在極寒天氣，特斯拉電動車的實際續航里程短少了50.5%之多。

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另外在充電速度方面，Tesla也被指控提供了不實資訊。KFTC認為Tesla在沒有提及類型和測試條件的情況下，在廣告當中宣稱，其超級充電站可在15或30分鐘內為汽車充滿足夠行駛數百公里的電量。惟該測試結果是基於具有高充電效率的條件之下才達到，有關效能無法在普通條件下實現。

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撰文：鄭日棱