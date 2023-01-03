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富豪酒店進駐元宇宙　 首個綠色都市MetaGreen面世

股樓投資 16:26 2023/01/03

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隨着元宇宙（Metaverse）興起，愈來愈多企業投資虛擬土地，舉例說，早前富豪酒店集團（00078）於Animoca Brands旗下的The Sandbox Mega City 2購入一塊虛擬土地，建設首個綠色都市MetaGreen，而有關項目之首階段將於1月12日面世，並邀得恒生銀行、大華銀行(香港)、City Super集團、以及南豐紗廠多個戰略夥伴為MetaGreen揭開序幕，攜手打造多元化綠色生態圈，孕育可持續社區以支持循環經濟。

富豪酒店集團副主席兼董事總經理羅寶文表示，集團與戰略合作夥伴協力創建一個強大的環保生態系統，以啟發消費者和企業支持去碳化及在行為上的改變，而MetaGreen 是一個漸進式的綠色運動平台，讓用戶身歷其境，在寓教於樂的體驗中得到線上線下的獎賞，同時鼓勵大眾在元宇宙及現實生活中實踐綠色生活。

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集團指出，MetaGreen首階段落成之項目眾多，涵蓋酒店、商場、藝術公園、以及綠色表演空間，而各個體驗區均設有不同主題的綠色生活體驗遊戲，藉此喚起對環保生活的關注。由1月12日至2月28日期間，用戶可登入MetaGreen，完成所有指定任務後，即有機會以邊玩邊賺（Play-and-Earn）贏取The Sandbox獎池高達50,000的SAND幣。

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撰文 : 黃卓賢

富豪國際（00078） 元宇宙 可持續發展 羅寶文

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