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【中港通關】南韓等6國收緊香港旅客入境安排　陳國基：去信領事關注　外交部批限制無科學依據

Hot Talk 16:33 2023/01/03

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【中港通關】南韓等多國收緊香港旅客入境安排　陳國基：既無需要亦不合適

中港即將通關之際，多國陸續收緊香港旅客入境防疫限制。政務司司長陳國基在社交平台Facebook發文稱，施加有關措施既無需要亦不合適，已經去信相關國家的駐港總領事表達關注，盼相關國家可以重新考慮，撤銷有關限制。

陳國基稱，留意到澳洲、加拿大、法國、印度、韓國和美國，對來自香港的旅客實施登機前提供新冠檢測陰性證明的要求 ，當局認為施加有關措施既無需要亦不合適，因此早前已去信相關國家的駐港總領事表達關注，並闡述本港最新防疫安排，令相關國家重新檢視措施。

陳國基指，新冠疫情已歷時3年，隨着本地第二、第三針的疫苗接種率已達到高水平，社會已建立較為廣泛和整體的防疫屏障。

外交部：部分國家採取僅針對中國的入境限制措施屬缺乏科學依據

外交部發言人毛寧（3日）在例行記者會稱，部分國家採取僅針對中國的入境限制措施，缺乏科學依據，一些過度做法更讓人不能接受。中方對試圖操弄疫情防控措施，以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況，本著對等原則採取相應措施。

毛寧續指，在發布《中外人員往來暫行措施》後，不少國家反響熱烈，我們對此表示讚賞，將繼續因應疫情形勢不斷優化調整防控措施，為中外人員安全、健康、有序往來創造更好條件，更好保障對外交流合作。中方願同國際社會加強溝通，共同努力戰勝疫情。

一文看清美日韓澳等地對中國旅客最新入境要求，可見【下一頁】

【開市追揸沽】港、美股1月短綫部署 前瞻電動車、科技股走勢

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編輯：伍鍵文

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