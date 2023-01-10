【一時佳話@iM網欄】退一步海闊天空 與上司的相處

早陣子，一位在東南亞從事保險業的中級經理向筆者抱怨，大意是指他的女總監年紀大，管理方式落後，愛面子又嘮叨。整個團隊沒有人喜歡女總監，所以沒有人招募新人加入，令團隊進一步老化，長此下去看不到未來。聽罷後，筆者跟他分享一個日本真人真事。

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日本女生做壽險

在很多年前，有個日本女生決定加入人壽保險行業，不幸地她遇到了一位脾氣大、吹毛求疵的上司。這上司平日表情嚴肅，經常對下屬呼呼喝喝，心情不好時，還會把情緒發洩在下屬身上，同事們幾乎活在白色恐怖下。

有一天，女生本來很高興地去上班，誰知前腳剛踏入辦公室大門，便聽見上司大聲道：「你怎麼可以右腳先踏入辦公室呢？趕快退回去，重新進來。」

女生不解：「左腳先和右腳先踏進辦公室有甚麼分別？」

上司怒斥：「你懂甚麼！一個新人，聽話照做便是！」女生不服氣，在原地對上司怒目相向，打算與上司理論。上司見她不行動，便怒道：「想造反嗎？你不喜歡，歡迎你辭職回家！」女生覺得很委屈，淚水奪眶而出，頭也不回地離開了公司，再也不想再面對這變態上司。

女生在家中寫辭職信時，母親和靄地說：「你聽過穆罕默德喚山的故事嗎？」女生搖搖頭。母親續說：「穆罕默德曾經對別人說，他能讓山移動到他面前，可是他連喚3次後，大山巋然不動。於是，穆罕默德只好微笑着說，既然山不過來，那我就自己走過去吧！你那位上司就如同擋在你面前的一座大山，你要想改變他嗎？那根本不可能，也太自我中心，你唯一的辦法就是主動去適應他，因為喚山不如走過去。」

聽了母親的話，女生恍然大悟，回想自己當初進公司的目的，不是為了尋找一個善解人意的上司，而是為了學習行銷技巧，創出一番事業。如果遇到一丁點兒困難便退縮，那這輩子能有多大的成就呢？

回公司後，女生尷尬地向上司道歉，請求他的原諒，並下定決心去適應上司的脾氣和管理模式。其實，這上司撇除脾氣差和潔癖這2個缺點，他確實有不少優點，例如：經驗豐富，業務能力強，做事一絲不苟，眼光獨到等。後來這女生從上司身上學到了很多東西，為她事業打下了堅實的基礎，可以說沒有這位嚴司，就沒有後來輝煌的柴田和子。

喚山不如走過去

正因為柴田和子秉承「喚山不如走過去」的精神，所以不管她遇到多麼麻煩的客戶，她總能想辦法去適應他們，說服他們。

就這樣，僅僅過了幾年，柴田和子的業績就超過了日本的任何一位推銷員，刷新了健力士世界紀錄，成為全球壽險業的傳奇人物。而與她一起加入的同事，要麼還在喋喋不休地抱怨着，要麼已經離開了公司或行業。

常言道：「先學做人，後學做事。」既然我們也是從事與人相處的工作，為何與上司溝通這麼差？要麼用適當的方式與上司溝通和建言，讓他聽得舒服，要麼改變自己，能力所及的地方盡力去做，終日抱怨環境的限制又於事何益呢？

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作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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