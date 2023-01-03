【理想汽車2015】12月交付量創新高 理想汽車股價升逾一成

理想汽車（02015）公布，於去年12月共交付新車21,233輛，再次創下單月最高交付紀錄，同比增長達50.7%。第四季度累計交付46,319輛，同比2021年第四季度增長31.5%。理想汽車周二（3日）收市報84.85元，升幅10.5%。





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理想汽車公布在去年1月至12月的總交付量為133,246輛，同比2021年增長47.2%。截至到2022年12月31日，理想汽車累計交付量為257,334輛。瑞信表示，理想汽車12月的交付量在疫情爆發期間仍創下新高，可歸功於公司在零部件供應鏈和車輛交付方面的出色執行能力。



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該行估計，至去年12月底，理想L9和L8訂單積壓量將分別超過1萬架和1.5萬架，或有助今年的銷售表現。據公司指引，理想L9和L8的可持續月度交付量分別為8,000至1萬架，以及1萬至1.5萬架。公司亦將在2月8日推出旗艦SUV理想L7。因此該行預計公司今年的交付量將按年增長80%至24萬架。

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撰文：鄭昊彤