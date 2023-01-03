【港元定存】中銀香港加港元短存息至7厘 兩大發鈔行搶短錢

▲ 中銀7天港元定存息加至7厘

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

2023年首個交易日，今天（1月3日）暫有8間銀行調整港元定期存款息，當中4加4減。包括中銀香港 （02388） 勁加7天短存年息3厘，新息率至7厘；此外，該行又上調1個月年息0.5厘至兩厘關。這是繼滙豐（HSBC）於元旦日大幅調升1個月年息5厘至10厘以來，兩大發鈔行齊搶短錢。

此外，集友亦連環推兩個港元定存約5厘息的計劃，包括288天享5.1厘年息，168天也有5厘年息，入場費齊為100萬元，適合所有客戶的全新資金，分行渠道開立，上限3000萬元，優惠至1月18日。而招商永隆新推半年享5.1厘的破頂快閃息，門檻1萬元，上限1000萬元，可惜只限今天。東亞 （00023） 加半年期年息0.1厘至4.9厘。

恒生撤半年期5厘年息存款計劃

反觀，4行卻減息，恒生 （00011） 撤半年期5厘年息，狠削0.32厘至4.68厘；創興全面減息，當中1年期息率驟削0.45厘至4.55厘；建行亞洲微減3個月年息0.05厘至4.75厘；交銀香港略減1年息率0.05厘至4.65厘。

專家提醒，須注意中銀香港要求指定理財戶先兌換外幣才享最高特惠息；滙豐7天及1個月年息也享10厘，7天須兌換外幣，而1個月是股票獎勵計劃的定存額外賞。

業界料，銀行須指定理財戶同時光顧一籃子服務才獲額外加息，附帶條件較多；又或須大額的新資金才享超高息。若屬較簡單的定存，料延續減息浪。

1個月拆息連跌11天，今天報4.21厘。華僑永亨信用財務回應本報查詢指，由於年尾效應消散，預期1月拆息在短期内將繼續下滑，並會落後於同期美元拆息，因此目前水平將會是近期高位。而由現時至1月底，料與樓按掛鈎的拆息大致在3.8厘到4厘的低位徘徊。但須要留意農曆新年前後的流動性需求可能再度推高拆息；再者，聯儲局於2月1日議息後料繼續加息，預計届時港元拆息將再次跟隨美息向上而走高。

更多【高息定存】文章

【開市追揸沽】港、美股1月短綫部署 前瞻電動車、科技股走勢

相關文章：【港元定存】東亞搶頭炮推半年港元定存享4.9厘息 2023年吸存戰兩大新趨勢

【港元定存】集友7天年息6厘 加時到3月底

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪