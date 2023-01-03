【職場趣聞】見工必問要唔要OT 網民 : 可以咁問 霸氣而不失禮貌

踏入年頭不少打工仔都開始搵工，面試見工。不過轉工搵工都是一個大決定，見工時當然要問清楚，讓彼此的落差盡力減到最低，免得轉錯工。近日有位網民於社交平台表示，每次見工時，HR 問他有甚麼問題時，他都一定會查問該工作是否需要超時工作(OT)，並表明自己不會接受需要OT的工作。他表示透過問及是否需要OT 可以篩選不合適自己的工作。

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事實上，現時的打工仔都注重工作與生活平衡，所以打工仔在轉換工作時可以坦誠查問公司的職場文化或是各方面的資訊。不過值得留意的是，在查問時，亦盡量避免問得太直接，因為明示表達自己不會OT，亦會讓HR或公司的管理層認為這位打工仔太計較。「若工作需要，適量的OT 仍是可以接受的」，讓面試官對你印象較好。

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