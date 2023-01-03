【人事變動】渣打香港委任文偉成為香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管

渣打銀行(香港)宣布，委任文偉成接替王麗珠成為香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管，王麗珠將重返新加坡出任財富管理客戶策略全球主管，即日生效。

文偉成此前為渣打香港個人、私人及中小企業銀行部業務副主管，積極推動銀行高端客群業務發展及策略，革新分行以優化客戶體驗，當中包括開設渣打財富管理中心及大灣區理財中心，捕捉區內相關機遇。文偉成曾在渣打香港的個人、私人及中小企業銀行部擔任多個主管職位，涉獵包括高端客群、存款、按揭及財富管理等業務範疇。出任新職務後，他將會向渣打香港行政總裁禤惠儀及渣打亞洲區個人、私人及中小企業銀行部總裁及全球數碼業務主管尚明洋（Samir Subberwal）滙報。

渣打香港行政總裁禤惠儀表示，香港一直是集團其中一個最重要的市場，作為國際金融中心及連接內地與國際市場的超級連繫人，香港具有獨特的優勢擔當其策略性角色，相信文偉成於零售銀行的豐富經驗，將帶領香港個人、私人及中小企業銀行業務更上一層樓， 於本港開放復常下進一步強化品牌。

尚明洋表示，文偉成扎實的往績及領導能力，將有助深化該行業務策略，進一步鞏固高端客群及財富管理業務的市場領先地位，推動服務數碼化和透過夥伴合作拓展客戶基礎。

王麗珠將領導全球財富管理業務重要策略

渣打銀行(香港)指，王麗珠於2020年開始擔任渣打香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管，成功帶領團隊推出優先私人理財服務，並推動銷售和服務模式數碼化，於外圍環境的挑戰下仍造出佳績。 出任新職務後，她將領導全球財富管理業務的多個重要策略，包括加速財富管理數碼投資的採納率和貨幣化，透過運用及分析數據增加財富業務的滲透性，以優化財富銷售和服務模式。

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編輯：胡學能