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英國零售店經營壓力大 去年每日近50間倒閉

環球經濟金融 16:30 2023/01/03

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英國通脹高企，各商戶經營成本不斷增加。當地零售業組織分析指出，2022年每日平均有近50間商店因經營困難而選擇關門大吉，比前年增加一半。組織預料，英國零售業2023年將面臨同等挑戰。

英外賣店本月提供免費Pizza 助民眾應對生活危機 【下一頁】

英國零售研究中心（Centre for Retail Research，簡稱CRR）最新分析指出，2022年當地合共17,145間零售店因經營問題關閉，即每日平均約47間，較2021年多近50%。去年因零售店倒閉而損失的職位多達超過15萬，比前年多近5萬個。

分析亦發現，逾5,500間零售店進入清盤而結業，超過1.1萬間因大零售商的成本削減或個體戶經營困難而關閉。不過，大連鎖零售商戶分店於2022年關閉的數字減少56%，CRR相信銷情欠佳的分店於前年已倒閉不少。

CRR總監班菲爾德（Joshua Bamfield）指出，倒閉的零售店更多出於理性考量多於企業管理不當，而且更多零售商按適當步伐下調成本。他預期倒閉趨勢在2023年持續，惟警告可能有大企業陷入結業危機。

近4成英成年人財政緊張 頂唔住每月開支多188元 【下一頁】

英國零售商協會（British Retail Consortium，簡稱BRC）估計，今年銷售額將有2.3%至3.5%增長，升幅由下半年3.6%至4.7%增長帶動，相信通脹屆時會放緩及消費者信心有改善。2023年上半年增長預測只會屆乎1至2.3%。

BRC指今年上半年英國家庭及零售商仍會面臨困難，通脹雖使銷售額似有增長，但預期總量會隨消費者嚴控支出而減少。同時，BRC稱現時未有跡象顯示，零售商的投入成本有下跌。當政府能源補貼3月屆滿後，BRC相信行業的能源成本會增加75億英鎊（約707億港元）。

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責任編輯：吳漢培

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