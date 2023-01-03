  • 17°C
香港時間 : 2023103日 (週二) 18:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

移民業主不惜減價蝕沽套現　雲滙三房3年貶值逾287萬

股樓投資 17:33 2023/01/03

分享：

分享：

美聯物業黃國輝表示，大埔雲滙1座低層A3室，實用面積631平方呎，屬三房單位，間隔方正實用。據悉，原業主移民，持貨滿三年即放售物業套現，原開價950萬元已屬蝕讓價，不惜再減套現，新買家留意科學園周邊屋苑多時，心儀單位間隔實用，加上屋苑屬半新樓且價錢吸引，最終以925萬元成交，折合實用呎價約14,659元。

業主於2019年以約1,212.2萬元購入物業，持貨滿3年，帳面虧蝕287.2萬元，期内物業下跌約24%。

【有相睇】新都城連天台戶劈價117萬 元旦長假中以683萬售【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

雲滙 美聯物業 大埔 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

【公關大娜移@iM網欄】過份完美《First Love》 人性化創作無法被AI取代
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新年發財】新年8000萬金多寶 聽晚攪珠 (買邊個Number 最好?)
【新年發財】新年8000萬金多寶 聽晚攪珠 (買邊個Number 最好?)
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【著數優惠】1月3日7-Eleven折扣日 買滿$100享全單77折 附掃貨攻略
【著數優惠】1月3日7-Eleven折扣日 買滿$100享全單77折 附掃貨攻略
【書本斷捨離】太古地產「書出愛心．十元義賣」收書大行動 全港設40個收書點
【書本斷捨離】太古地產「書出愛心．十元義賣」收書大行動 全港設40個收書點
【保你大】丈夫保單未有填受益人　死後遺產遭債權人凍結　令妻錯失保險金違保險原意
【保你大】丈夫保單未有填受益人　死後遺產遭債權人凍結　令妻錯失保險金違保險原意
【銀行斷捨離】一文話你知取消銀行戶口前 四大步驟
【銀行斷捨離】一文話你知取消銀行戶口前 四大步驟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款