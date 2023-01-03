移民業主不惜減價蝕沽套現　雲滙三房3年貶值逾287萬

美聯物業黃國輝表示，大埔雲滙1座低層A3室，實用面積631平方呎，屬三房單位，間隔方正實用。據悉，原業主移民，持貨滿三年即放售物業套現，原開價950萬元已屬蝕讓價，不惜再減套現，新買家留意科學園周邊屋苑多時，心儀單位間隔實用，加上屋苑屬半新樓且價錢吸引，最終以925萬元成交，折合實用呎價約14,659元。

業主於2019年以約1,212.2萬元購入物業，持貨滿3年，帳面虧蝕287.2萬元，期内物業下跌約24%。

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