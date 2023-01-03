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【Tesla宣傳失實】Tesla誇大電動車續航距離及充電速度　遭南韓FTC罰款1,700萬元

科技 15:49 2023/01/03

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南韓公平交易委員會（FTC）近日對Tesla及其南韓子公司處以28.5億韓元（約1,742萬港元）罰款。

Tesla早在2019年發布的廣告中，涉大誇Tesla電動車的續航距離、充電速度，與汽油車相比的燃料成本效益等。南韓公平交易委員會（FTC）近日對Tesla及其南韓子公司處以28.5億韓元（約1,742萬港元）罰款。

南韓FTC表示，Tesla對其電動車的行駛里程作虛假廣告，在2019年8月發布廣告誇大其詞，指電動車Model 3「至少可以行駛446公里」，惟廣告中提到的距離僅在平均氣溫和市中心地區才可能實現。在其他情況下的距離會更短，例如在較冷的溫度下，實際行駛里程下降了50.5%。

另在充電速度方面，FTC表示，Tesla也提供了虛假資訊。其中Tesla在沒有提及類型和測試條件的情況下，在廣告中稱，其超級充電站可在15或30分鐘內為汽車充滿足夠行駛數百公里的電量。惟該測試結果是基於具有高充電效率的條件之下才達到，有關效能無法在普通條件下實現。

該機構補充，Tesla在2019年宣傳了其V3型超級充電器的效能，但直到2021年3月之後才在當地安裝。

此外，Tesla涉嫌違反電子商務交易法，不允許買家在網上取消訂單，而要求他們打電話，遭該機構以侵犯客戶撤回購買的權利為由，對Tesla另行處以100萬韓元的罰款。

責任編輯：張寶燕

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