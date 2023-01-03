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【馬雲行蹤】馬雲時隔一年「臘八節」再次半公開露面　暗示或將回國？

Hot Talk 16:30 2023/01/03

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【馬雲行蹤】馬雲時隔一年「臘八節」再次半公開露面　暗示或將回國？

阿里巴巴創辦人馬雲 （09988） 再度露面，旗下為馬雲公益會鄉村教師的「臘八之約」（臘為農曆12月意思，臘八節具祭祖意思）拍片，影片日期正是今年臘八節正日（2022年12月30日），上次馬雲半公開露面同樣是去年初的臘八節活動。盛傳身處外國的馬雲於短片尾聲指出，每年均會參與臘八節活動，期待與大家線下見，或有回國之意。

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馬雲短片長約兩分鐘，講話全文如下：

大家好！剛才看了老師們的節目，還有講話的視頻，非常感動，也很受激動。老師們於2022年確實不容易，你們又要教學，又要保護好孩子，但是如果看到老師們還是那麼陽光，那麼投入的我非常感動，也是真的很不容易，我們一直在說老師的胸懷，決定學生的胸懷，老師的眼界決定了孩子們的眼界。

22年（2022年）非常的不平凡，我們孩子都有了成長，他們學會樂觀的面對生活，學會適應生活，我認為這比任何一門學科都顯得重要。鄉村教師已經有第8年了，時間過得很快，8年內我們認識了800多名老師，了解到中國120多萬鄉村老師的這種擔當，感謝你們，感謝你們給農村的發展，還有給我們帶來了希望和信心。

這段時間，老師們一定要保重好自己的身體，照顧好孩子們，如果大家有任何困難需要幫忙的話，請告訴我們馬雲基金會，我們一起來想辦法解決，孩子們是我們國家最好的寶貝，也是最珍貴的財富。最後預祝大家臘八節快樂，臘八之約我每年一定會來，希望盡快能夠與大家線下見，謝謝大家！

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記者：宋佩恩

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