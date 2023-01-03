【大劉澄清】劉鑾雄開記招澄清與呂麗君關係　「希望記者會後有人會收斂」

▲ 劉鑾雄開記招澄清與呂麗君關係 「希望記者會後有人會收斂」

華人置業 （00127） 大股東、俗稱「大劉」的劉鑾雄繼此前發聲明澄清沒有與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）復合後，再於周二（3日）開記者會。劉鑾雄在記者會上指除了澄清自己和呂麗君的關係，又指不少人打他主意，令他有創傷後遺症。同時，劉鑾雄在會上亦澄清分身家事宜，強調並非全屬於陳凱韻（甘比），以免別人誤會。

幫呂麗君要思考兩分鐘 平時只用0.1秒做決定

劉鑾雄此前在聲明已表示，最近因呂麗君有困難，有事相求，才到皇室堡的寫字樓簽署相關商業交易文件。他在記者會再度強調是基於子女才出手。他提到：「阿呂小姐，我唔係考慮到佢嘅仔女，一個12歲，一個20歲，我決定幫與唔幫，平時我諗嘢0.1秒便決定了，我都諗咗分幾兩分鐘。我都係為咗我對仔女保留返一啲尊嚴。」

他又形容有些人沒有「底線」，明言「希望喺呢個記者會之後，有人會收斂啲，或者佢再搵網上打手乜乜物物，你哋都唔好再信囉，如果你哋有懷疑，網上有乜新聞，點解我想同佢復合呀，我冇咗佢唔得會死呀？」

至於分身家，劉鑾雄指，除了與陳凱韻3位子女，其他家人也有，包括與呂麗君的子女及與寶詠琴的子女，「唔想別人以為陳凱韻同佢屋企人奪取所有身家」。

他續指：「知道財產在信托內將來會有爭執或打官司。我寧願全部派晒出去，As a gift」。

形容有人愛用網絡去踩人

另外，劉鑾雄斥責有人在網絡上造謠。他指：「有啲人好鍾意利用網絡去歌頌自己去踩人，有人話我點解同陳凱韻結婚，話佢阿媽畀咗個腎我，想去報恩就同陳凱韻結婚。我要換腎都搵個後生啲啦，60歲人仲要搵個老腎去換。」不過，他指目前未會採取法律行動，又指自己「好諒解蕭若元，佢搵到食使乜咁吖」。

值得留意是，一向極度注重衛生的劉鑾雄在記者會上放置了多個口罩及濕紙巾，保證萬無一失。另外，大會規定記者於採訪期間只能拍照及錄音，手機亦需暫時沒收。

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