【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽

事隔3年，中國內地宣布1月8日起放開邊境管控措施，中港兩地將於同日通關，然而內地疫情升溫，全球各國於近日對內地旅客實施入境限制，同時牽涉到香港及澳門兩地居民。

政務司長陳國基之今日（3日）在社交網站上表示，留意到近日一些國家，包括澳洲、加拿大、法國、印度、韓國和美國，對來自香港的旅客實施登機前提供新冠檢測陰性證明的要求。「我們認為施加有關措施既無需要亦不合適，因此昨天去信相關國家的駐港總領事表達關注，並闡述本港最新防疫安排，好讓相關國家更好掌握實況並重新檢視措施。」

如若港人有意在農曆年期間去旅行，亦須留意不同國家地區的入境限制，iMoney則為讀者整合各地區的入境要求，詳情如下：

日本

日本早於12月27日宣布，由12月30日起來自香港的載客航班，只能使用東京成田、東京羽田、大阪關西及名古屋中部共4個機場。而經港府向日本當局提出撤銷限制後，現有港澳出發直航航班，若確認機上旅客過去7日並沒有在內地逗留，可載客飛抵札幌新千歲、福岡及沖繩那霸機場。

而所有來自中國或7日內到過中國內地的旅客，抵境時須進行核酸檢測，結果呈陽性且有症狀者將須隔離7日，無症狀者隔離5日。

韓國

南韓衛生部門本月3日宣布，港澳出發的旅客須於出發日48小時內，接受PCR核酸檢測或24小時內診所或醫院進行快速抗原測試，取得陰性結果後，上載到檢疫情報登記系統Q-CODE。

不過港澳人士抵埗後，無須再接受核酸檢測即可出境。而中國內地出發的旅客只可在仁川機場降落，並需要再接受核酸檢測，於機場指定場所等候結果。

台灣

目前台灣尚未對港澳人士開放自由行，但可以旅行團方式觀光，每團人數為5至40人，停留最多15天。

台灣於１月３日公布，大陸旅客入境須持有24小時內快測陰性，或48小時內核酸檢測陰性證明，結果呈陽性者須居家隔離。目前台灣未有對香港有特定入境要求。

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英國

由1月5日起，由中國往英格蘭的旅客，須在登機前提供新冠檢測陰性證明。另外，英國衛生安全局（UK Health Security Agency）將從1月8日起啟動監測措施，對來自中國的旅客進行抽樣檢測。

不過相關措施只對抵達英格蘭機場的旅客適用，目前中國沒有直飛航班前往蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭。

美國

由1月5日起，來自中國內地、香港和澳門2歲或以上的旅客，入境美國必須持有48小時內檢測陰性證明。

旅客如果在出發前超過10天確診，可以出示康復證明，以代替陰性病毒檢測結果。

澳洲

澳洲政府於1日宣布，由5日0時起，來自中國，包括香港及澳門的的旅客，在出發前48小時內接受新冠病毒檢測，並在登機前出示檢測無染疫證明。

加拿大

加拿大也宣佈從1月5日起要求來自中國大陸及港澳的旅客，提供兩天內的新冠檢測陰性證明，暫時為期30天。

法國

由1月5日至1月31日，中國內地，包括香港及澳門年滿11周歲的乘客，必須在登機時出示48小時內核酸或抗原檢測陰性結果。出示的結果必須是法文或英文書就的紙質或電子證明，標明檢測日期和結果，不接受快速抗原測試。

也可在領事館網站上獲取表格。

西班牙及意大利

前往西班牙或意大利的中國旅客，須在出發前進行核酸檢測並提供陰性證明，而如果已完成接種新冠疫情則可以無需檢測。兩國目前未有對港人入境有特定要求。

印度

印度要求來自中國、香港、日本、韓國、新加坡、泰國旅客在入境前，須提供新冠檢測陰性證明，結果呈陽性或有症狀者將要隔離。

以色列

以色列則向外國航空公司發出指令，要求來自中國的旅客須提供新冠陰性證明才能進入該國，同時也建議該國公民非必要暫不前往中國。

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