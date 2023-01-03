利奧坊．壹隅大手客回頭加購3伙　前後斥約7500萬掃9伙

恒地（00012）發展的旺角利奧坊．壹隅今日連沽5伙，單日套現3,524.04萬元。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，5伙成交單位實用面積由261至383平方呎，涵蓋一房及兩房，成交價由560.33萬元至876.26萬元，呎價21,469至23,398元。當中成交價最高為1座15樓L室，實用面積383平方呎，2房間隔，以876.26萬元成交，呎價22,879元。

韓家輝補充，當中3伙由早前大手購入6伙之家族加購，前後共購入9伙，總值約7,500萬元。買家表示看好該區優勢及通關後樓市發展。

【有相睇】新都城連天台戶劈價117萬 元旦長假中以683萬售【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映【iM會客室】盤點下半年贏輸家 2023年4大心水板塊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機