  • 19°C
香港時間 : 2023103日 (週二) 15:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南韓油企年終花紅豪派120個月人工 每人拎幾多錢？

環球經濟金融 15:07 2023/01/03

分享：

分享：

打工仔每年新年都期盼升職、加薪、派花紅，南韓石油巨企現代煉油就向員工豪派10年薪金作為年終花紅，相當於120個月人工。

美國僱員去年平均加薪5.5% 推高通脹恐明加實減 【下一頁】

全球油企因俄烏戰爭下油價高企已獲利甚豐，再加上石油輸出國組織及其夥伴國（OPEC+）最近決定維持每日減產200萬桶的目標，油價再度上漲。

現代煉油（Hyundai Oilbank ）周一（2日）宣布，向員工發放10年薪金作為獎金。該公司沒有透露具體數字，但去年旗下員工獲派6年薪金作花紅，平均每人可獲7.26億南韓圜（約446萬港元）。

現代煉油去年截至第三季的經營溢利已達到2.8萬億南韓圜（約172億港元），較去年同期增加2.26倍，連同第四季業績計算的話利潤會更可觀。

煉油業高層指全球動向是決定煉油企業利潤的關鍵因素，俄烏戰爭的長期影響及冬季供暖需求增加導致全球油價飆升，進一步推高零售價格。

近4成英成年人財政緊張 頂唔住每月開支多188元 【下一頁】

其餘煉油公司也即將發放年終花紅，包括SK能源、S-Oil、GS Caltex也即將決定花紅數字，部分企業指花紅數字與現代煉油相近。

據悉，S-Oil去年向員工發放14年薪金作花紅，而SK能源和GS Caltex亦發放10年薪金。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

歐盟官員撰文 批評美國降通脹法案懲罰歐洲生產商
今日
歐盟官員撰文 批評美國降通脹法案懲罰歐洲生產商
【烏克蘭戰爭】俄認遇襲釀63死 烏批俄圖延長戰爭
今日
【烏克蘭戰爭】俄認遇襲釀63死 烏批俄圖延長戰爭
特朗普搞除夕夜派對 獨缺兩人身影
2023/01/02
特朗普搞除夕夜派對 獨缺兩人身影
美眾院議長之位有暗湧 麥卡錫讓步仍未夠拉攏支持
2023/01/02
美眾院議長之位有暗湧 麥卡錫讓步仍未夠拉攏支持
【烏克蘭戰爭】北約籲西方準備長期軍援 指俄未有和談表現
2023/01/02
【烏克蘭戰爭】北約籲西方準備長期軍援 指俄未有和談表現

你可能感興趣

歐盟官員撰文 批評美國降通脹法案懲罰歐洲生產商
今日 14:05
歐盟官員撰文 批評美國降通脹法案懲罰歐洲生產商
【烏克蘭戰爭】俄認遇襲釀63死 烏批俄圖延長戰爭
今日 10:45
【烏克蘭戰爭】俄認遇襲釀63死 烏批俄圖延長戰爭
特朗普搞除夕夜派對 獨缺兩人身影
17:07 2023/01/02
特朗普搞除夕夜派對 獨缺兩人身影
地緣政治 經濟 花紅 戰爭 石油 石油輸出國組織 南韓 零售 南韓圜

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月03日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

揸Tesla要一日停6次車叉電 美司機抱怨貴過入油
揸Tesla要一日停6次車叉電 美司機抱怨貴過入油
近4成英成年人財政緊張 頂唔住每月開支多188元
近4成英成年人財政緊張 頂唔住每月開支多188元
加拿大今年起禁外國人置業 有部分物業例外（第二版）
加拿大今年起禁外國人置業 有部分物業例外（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月03日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月03日 時間15:00）
【烏克蘭戰爭】俄軍罕有認遇襲有數十死 基輔被炸能源供應受損 （不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍罕有認遇襲有數十死 基輔被炸能源供應受損 （不斷更新）
特朗普搞除夕夜派對 獨缺兩人身影
特朗普搞除夕夜派對 獨缺兩人身影
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款