南韓油企年終花紅豪派120個月人工 每人拎幾多錢？

打工仔每年新年都期盼升職、加薪、派花紅，南韓石油巨企現代煉油就向員工豪派10年薪金作為年終花紅，相當於120個月人工。

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全球油企因俄烏戰爭下油價高企已獲利甚豐，再加上石油輸出國組織及其夥伴國（OPEC+）最近決定維持每日減產200萬桶的目標，油價再度上漲。

現代煉油（Hyundai Oilbank ）周一（2日）宣布，向員工發放10年薪金作為獎金。該公司沒有透露具體數字，但去年旗下員工獲派6年薪金作花紅，平均每人可獲7.26億南韓圜（約446萬港元）。

現代煉油去年截至第三季的經營溢利已達到2.8萬億南韓圜（約172億港元），較去年同期增加2.26倍，連同第四季業績計算的話利潤會更可觀。

煉油業高層指全球動向是決定煉油企業利潤的關鍵因素，俄烏戰爭的長期影響及冬季供暖需求增加導致全球油價飆升，進一步推高零售價格。

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其餘煉油公司也即將發放年終花紅，包括SK能源、S-Oil、GS Caltex也即將決定花紅數字，部分企業指花紅數字與現代煉油相近。

據悉，S-Oil去年向員工發放14年薪金作花紅，而SK能源和GS Caltex亦發放10年薪金。

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責任編輯：鄭錦玲