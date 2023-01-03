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【日本機票】國泰1月底至2月初再削30班日本航班、累計共削127班 涉東京、大阪、名古屋等多個地區
內地開關在即，日本收緊中港澳旅客入境限制，國泰航空 （00293） 連日大削來往本港至日本所有航點的航班，涉及東京成田機場、大阪關西國際機場、名古城中部國際機場、北海道札幌新千歲機場及福岡機場。國泰航空繼削減2022年12月30日至1月26日共97班航班後，最新公布1月27日至2月2日航班安排，再削30班航班，意即累計削減127班航班。
國泰航空於1月27日至2月2日期間，最新削減航班如下：
東京成田國際機場（NRT）
CX500：2月1日、2月2日
CX501：2月2日、2月3日
大阪關西國際機場（KIX）
CX502：1月31日及2月2日
CX503：2月1日、2月3日
名古屋中部國際機場（NGO）
CX536：1月28日、1月29日、1月31日及2月2日
CX539：1月28日、1月29日、1月31日及2月2日
札幌新千歲機場（CTS）
CX580：1月30日、2月1日
CX581：2月1日
福岡機場（FUK）
CX588：1月27日、1月28日、1月29日、1月30日、1月31日及2月2日
CX512：2月1日
CX589：1月27日、1月29日、1月30日
CX513：2月1日
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