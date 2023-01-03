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【新冠病毒】英感染新變種XBB.1.5人數增 恐增NHS壓力

環球社會熱點 16:05 2023/01/03

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新冠變種病毒Omicron傳染力強，但有指其變種「XBB.1.5」的影響力更強。英國有數據顯示，現時當地每25宗新增感染中，就有1宗屬感染「XBB.1.5」。據報「XBB.1.5」傳染力更強，但未有跡象顯示會導致更嚴重的疾病。有英國專家憂慮，「XBB.1.5」或加劇國民保健服務（NHS）危機。「XBB.1.5」被指新變種毒株已在美國廣為流傳，料將成當地主流。

醫療系統壓力更超疫情高峰 英政府建議重戴口罩 【下一頁】

英國最大型新冠監測中心The Sanger Institute公布數據指，在截至12月17日的一周內，4%新增病例為感染高傳染性的「XBB.1.5」變種毒株，即每25人中就有1人。「XBB.1.5」為Omicron變種，即使此前曾接種疫苗或感染新冠，亦會容易受感染。

據悉「XBB.1.5」含有「F486P」突變，令它可以繞過接種疫苗，或此前感染產生的抗體，而含有的另一突變「S486P」，被指有助提高病毒與細胞結合能力。是次亦為「XBB.1.5」首次被列研究所每周更新的病毒列表。惟官員指，與早期變種相比，未有跡象顯示「XBB.1.5」會導致更嚴重的疾病。

流感新冠夾擊英醫院 急症室病人等99個鐘先有床位 【下一頁】

英國華威大學（The University of Warwick）病毒學專家Lawrence Young表示，「XBB.1.5」的出現是一個警示，或會加劇NHS危機。他強調英國需要保持警惕，繼續監測當地不同變種病毒的感染情況，鼓勵合乎資格的人應接種加強劑疫苗。

英國截至12月21日，約有8,600名新冠患者需要留醫，按月激增84%。據報更有患者需等候4日，才獲分床位。

Lawrence Young亦指「XBB.1.5」已在美國廣為流傳，當地現時4成新增個案皆為感染相關變種，較上周的2成大幅增加。他稱「XBB.1.5」傳染性非常強，令紐約住院人數不斷上升，尤其是長者。

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責任編輯：李俊儀

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