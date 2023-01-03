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【AAPL】富士康鄭州廠房產能已回復九成　新春後的幾個月將迎來生產高峰

股市 14:51 2023/01/03

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【AAPL】富士康鄭州廠房產能已回復九成　新春後的幾個月將迎來生產高峰

據內媒報道，截至去年底止，富士康的鄭州工廠出貨量已達去年初預定峰值90%左右，富士康鄭州科技園副總經理王雪指，目前訂單狀況良好，從現在到春節後的幾個月時間將迎來生產高峰。

王雪指出，目前富士康鄭州科技園區用工量穩定在20萬人左右，為鼓勵員工就地過年支持生產，富士康推出薪酬鼓勵政策，員工最高每月可拿到1.3萬元人民幣的穩崗補助金。

負責富士康鄭州科技園區的物流經理李俊強透露，近兩天，富士康的貨物物流進出量達到近一年來最大，1月1日單日發貨量就有243個車次。

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編輯：姚卓然

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