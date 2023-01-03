越秀交通穩步推進北二環高速改擴建項目 提升資產質量 把握大灣區發展機遇

越秀交通（01052.HK）是國內第一間在香港聯交所上市的公路紅籌股，專注以高速公路為主的交通基礎設施投資及經營管理 26 年，目前擁有境內外兩個上市平台，通過市場化運作模式，成功探索出商業新模式，構築了企業核心競爭力。

早前公司公布，其附屬公司擬就廣州北二環高速改擴建訂立徵地協議。公司相信對廣州北二環高速進行改擴建可有效提升高速的資產質量，擴大公司的公路資產規模，提升公司收費公路主業未來的發展空間，並進一步鞏固公司於收費公路的投資、建設、經營及管理方面的核心優勢。有關擬議徵地協議的股東通函已於2022年12月21日刊發，而股東特別大會將於本月10日舉行。

廣州北二環高速作為大灣區公路網的核心大動脈以及越秀交通最重要的創收資產，其改擴建項目對公司以及區域整體發展而言均至關重要。越秀交通附屬廣州北二環公司已取得落實廣州北二環高速改擴建項目所需的大部分關鍵政府預批准。廣州北二環公司擬與白雲區徵地辦公室訂立協議，徵收相關土地的總補償金額現時預計為人民幣24.17億元；並擬與廣州開發區重點項目推進中心訂立協議，徵收相關土地的總補償金額現時預計為不超過人民幣8.47億元。投入廣州北二環高速改擴建項目的資本金可於運營期內收回。改擴建項目將明顯提高廣州北二環高速目前的通行能力，同時，越秀交通能夠將廣州北二環高速的經營權期限延長最多25年至2053年，續享大灣區發展紅利。

立足粵港澳大灣區 持續提升區內資產質量

廣州北二環高速公路是廣州市北部的交通要道，途經廣州白雲區和黃埔區，構成沈海高速（G15）及京港澳高速（G4）的一部分，亦為廣州繞城高速（G1508）的重要組成部分。同時，作為連接大灣區兩個核心一線城市廣州市與深圳市，以及佛山市與東莞市等其他主要城市公路網的一部分，廣州北二環高速亦是大灣區龐大交通網絡的重要組成部分。除個別路段於2019年擴建為雙向八線行車道外，廣州北二環高速公路現為雙向六線行車道，設計時速為80公里。隨著廣州市的車流量不斷增長，廣州北二環高速公路的實際車流量已超出設計通行能力，改擴建的迫切性明顯可見。根據現有方案，其建設標準為雙向十至十二線行車道，設計時速為100公里。

隨著大灣區的經濟輻射能力不斷提升，實施廣州北二環高速改擴建項目符合越秀交通一直以來「立足粵港澳大灣區」的投資發展戰略。該項目將提升公司於大灣區內公路資產的質量，是公司把握大灣區發展機遇、獲取大灣區投資項目最為直接便捷的方式。與從第三方收購已建成項目（不論是成熟期或培育期）相比，廣州北二環高速改擴建項目在投資回報率、確定性、風險可控等方面並不遜色。

鞏固最重要創收資產 營收確定性較高

作為大灣區公路網的核心大動脈，廣州北二環高速已成為公司最重要的創收資產。廣州北二環高速自2007年以來一直是公司路費收入的最主要來源，其2021年的路費收入佔公司於2021年總路費收入約30.7%。考慮到廣州北二環高速是公司的現有項目，營收確定性較高，因此，改擴建完成後無需培育期即可帶來穩定現金流，提高公司的收入潛力。

在改擴建期間，公司採用施工期保障通行方案，以保障廣州北二環高速現有路段的現時車流量及收費，盡量減少對路費收入的影響，因此預期於改擴建項目期間，將不會對廣州北二環高速的車流量及收入造成重大不利影響。

延長經營權期限 助力企業持續經營

廣州北二環高速收費期限目前預定於2032年1月屆滿。按目前投資總額和可行性報告的資料推算，預期透過完成該項目可獲得廣州北二環高速的經營權期限延長最多25年至2053年的批覆，使公司可以持續受益於大灣區巨大的經濟體量，極大提升公司的可持續經營能力。

於擬議徵地協議經股東特別大會獲得股東批准後及後續改擴建項目的主要合同獲得所需審批並簽立後，預計主要工程於2023年6月動工，於2028年內完工。改擴建完成後，將明顯改善廣州北二環高速的交通出行條件、提升道路服務水平、提高道路通行能力、減少交通事故、保障出行安全。同時，透過改擴建，公司能延長北二環高速收費經營年限，續享大灣區發展紅利，有利於提升公司收費公路主業未來發展空間，亦有利於提高公司在行業內的影響力，提升在投資、建設和運營方面的能力，持續做強做大收費公路主業。

以「3331」為指引 致力成為國內領先的基礎設施資產管理公司

公司將繼續以「 3331」發展戰略為指引， 包括搭建完善三大平台（ 上市平台、REITs 平台、孵化平台）；持續提升三大核心能力（ 投資能力、運維能力、金融化能力）；堅持聚焦三大方向（高速公路主業、聚焦發達地區、拓展相關輔業）；致力於成為國內領先的交通基建資產管理公司。

目前，越秀交通投資及經營的收費公路、橋樑、碼頭項目合共十七個，包括位於廣東省廣州北二環高速、廣州西二環高速、廣州北環高速、廣東虎門大橋、汕頭海灣大橋和廣東清連高速等；位於湖北省的漢孝高速、隨岳南高速、漢蔡高速、漢鄂高速、大廣南高速；位於廣西的蒼郁高速、天津市津雄高速、湖南省長株高速、河南省尉許高速及蘭尉高速；位於廣東省廣州琶洲港澳客運碼頭。

於2022年12月31日，控股項目應佔權益收費里程為477.63公里，（而控股項目總收費里程約為556.23公里）。

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