【有相睇】新都城連天台戶劈價117萬　元旦長假中以683萬售

美聯物業黃少明表示，新都城上月成交約16宗，平均呎價約13,848元，元旦長假期錄頂層連天台戶成交，售價683萬元。新都城2期8座頂層戶，實用面積441平方呎，屬2房間隔，連290平方呎天台，單位內櫳企理，加上基座有大型商場，且鄰近港鐵寶琳站，吸引用家承接，據了解，單位放盤約半年，原叫價800萬元，近月連番降價，吸引用家承接，以683萬元成交，累減117萬，減幅約15%，折合實用呎價約15,488元。

資料顯示，上址原業主於2011年11月以353萬元購得，是次轉手帳面賺330萬元，升值93%。

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