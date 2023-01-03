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日本政府加碼誘民眾搬離東京 每戶一孩派6萬

環球社會熱點 14:32 2023/01/03

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日本東京地少人多，稠密人口一直是政府希望解決的問題。據當地媒體報稱，政府將加大補貼，每戶搬離東京的家庭按子女數目，派發每名兒童100萬日圓搬遷費，希望吸引更多民眾離開東京。

【日本皇室】參加新年活動 寬別3年首次向公眾致意 【下一頁】

為改善地方人口減少，日本媒體指政府將由4月起，把東京家庭每名兒童的搬遷補貼由30萬日圓（約1.8萬港元）增至100萬日圓（約6萬港元），鼓勵在東京核心23區及鄰近地區的家庭遷居至地方。

雖然受新冠疫情影響等因素影響，東京人口去年首現跌幅，但政府相信需要更多措施，加強減少東京及大阪等大城市的人口及鼓勵民眾搬至其他地區生活。

共同社引述官員指出，民眾只需搬離大東京地區，即可獲得補貼。若民眾願搬入東京市郊山區，亦有可能獲現金補貼。不過，民眾需要符合3大條件之一，才有機會獲資助。

1.在地區的中小型企業就職
2.繼續在原本的公司遙距工作
3.在新居地區經營新公司

日本佳子公主甜笑慶祝28歲生日 公務為先避談婚事 【下一頁】

據悉，佔全日本8成﹑約1,300多個市町村已加入計劃，希望利用大眾更想有品質生活心態，加上疫情下湧現的在家工作文化吸引更多人搬至地方區域生活。

今次補貼增加不影響原有財政支助，原本民眾搬離東京可獲最多300萬日圓資助（約18萬港元）。日本經濟新聞報稱，在新資助下一個4口家庭最多可獲500萬日圓（約30.1萬港元）。

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責任編輯：吳漢培

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