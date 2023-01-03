▲ 【2023展望】花旗：2023年恒指可見23000點 看好旅遊、航空及內需股

受惠於防疫政策放寬，內房復甦，中美審計結果向好及互聯網監管放寬，花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖認為，中國經濟增長動力明年有機會領先其他經濟體，估計2023年恒指基本情況可見23,000點。

花旗陳正犖：應先買債鎖定收益

板塊方面，他看好旅遊、航空及內需，相信可受惠於估值修復，同時看好科網股，預期遊戲版號將從去年批出512個，增加到600個至900個，並看好雲計算及元宇宙等機遇，但建議小心選擇金融股。不過，在貨幣政策轉向下，陳正犖認為投資者應先買債鎖定固定收益，繼而考慮股票。

失業率升或令聯儲局減息

環球方面，花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪預期，美國經濟七成機會陷入衰退，料第三季經濟收縮2%，第四季收縮1%。他估計，美國下半年失業率或升至5%，在加息效應滯後下，聯儲局可能減息以支持就業。

美股方面，標普500指數於年中或跌至3,700點，年底或有機會在貨幣政策放寬後見4,000點，看好必需消費及醫療保健股，因其盈利增長較少與經濟相關。

日圓年內或見6.2算

外匯方面，日本央行去年底修訂調整「孳息曲線控制（YCC）」，刺激日圓上揚。花旗預料，日本央行今年有機會進一步修訂孳息曲線，預期日圓於未來6至12個月兌每美元徘徊於133水平，但亦不排除升見125，即每百日圓兌港元見6.2算。

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記者：宋佩恩