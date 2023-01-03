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歐盟官員撰文 批評美國降通脹法案懲罰歐洲生產商

環球政治 14:05 2023/01/03

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美國總統拜登去年簽署《通脹削減法》生效，引起歐盟不滿。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周一（2日）撰文，批評美國的降通脹法案懲罰歐洲生產商，及損害全球經濟。

美國僱員去年平均加薪5.5% 推高通脹恐明加實減 【下一頁】

博雷利（Josep Borrell）於歐盟網站刊登文章，回顧歐盟過去一年在戰爭、能源和氣候危機下的工作，並在文章末段批評美國的《通脹削減法》（Inflation Reduction Act，簡稱IRA）。

他形容這項法案在貿易關係中懲罰歐洲生產商，也不遵守世界貿易組織（WTO）的規則。他表示歐盟不想亦不能在公共補貼的基礎上展開競爭，因會損害全球經濟。

他坦言歐盟的財政能力不及美國，從成員國層面採取與美國類似的政策，或會分割歐盟內部市場。因此歐盟正與美國當局積極討論，以解決在這個關鍵問題上的分歧。

近4成英成年人財政緊張 頂唔住每月開支多188元 【下一頁】

博雷利也提到美國政府最近數月通過IRA加速能源轉型，但形容法案與歐盟支持的理念截然不同。他批評法案未涉及碳定價，而這項政策能為於美國本土採用綠色技術生產產品的企業提供重要補貼。

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責任編輯：鄭錦玲

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