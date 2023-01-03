▲ 【TSLA】Tesla大中華區總裁朱曉彤據報獲晉升 兼顧北美與歐洲銷售業務

據《路透》報道，根據Tesla（美：TSLA）一份內部報告，公司大中華區總裁朱曉彤已獲晉升，並負責該公司的美國工廠及北美與歐洲銷售業務。

報道指，朱曉彤繼續擔任Tesla大中華區總裁及亞洲其他地區銷售主管。經此一躍，他成為僅次於公司創辦人馬斯克（Elon Musk）的公司高層，並負責監督公司所有主要市場的交付情況，以及除仍在建設的德國工廠外的生產情況。不過，Tesla未有回應消息。

據其公司內部組織結構圖，向朱曉彤報告的Tesla經理包括 德州Gigafactory 的製造總監 Jason Shawhan、弗里蒙特工廠製造高級總監 Hrushikesh Sagar、 負責歐洲、中東和非洲的副總裁Joe Ward、北美銷售及服務副總裁 Troy Jones。另外，中國、日本、澳洲和紐西蘭的國家經理繼續向朱曉彤報告。

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編輯：姚卓然