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【阿里巴巴9988】盒馬CEO侯毅：盒馬進入新零售成熟期　盒馬鮮生實現盈利

股市 13:35 2023/01/03

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盒馬CEO侯毅：盒馬進入新零售成熟期　盒馬鮮生實現盈利

阿里巴巴 （09988） 旗下盒馬CEO侯毅日前向員工發布內部信，指出2022年是盒馬新零售的成熟期，通過運營效率的提升和商品力的建設，盒馬業績保持高速增長，其中主力業態盒馬鮮生實現盈利。他形容，盒馬作為一個新零售業態完成了第一階段的目標。

展望2023年，侯毅指，商品力是盒馬唯一的核心競爭力，2023年將持續打造好商品，並加大App的經營職能，實現更加全面的互聯網化。包括（1）加大盒馬雲超、產地直送和跨境電商的業務能力建設，（2）今年開始持續拓展APP「鮮美生活」的邊界，（3）積極探索全網銷售和批發業務，讓盒馬有競爭力的自有品牌商品走出盒馬。

侯毅又對盒馬過去7年的發展進行總結，指2016年至2018年是新零售探索期，完成200家門店的全國佈局，而2019至2021年是盒馬新零售模型打磨、商業模式優化的三年。

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編輯：袁諾曦

港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴
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