醫療系統壓力更超疫情高峰 英政府建議重戴口罩

受流感及新冠病毒影響，英國近期醫療系統壓力大增。英國政府呼籲，若民眾在感到身體不適時仍需外出，應佩戴口罩。當局亦敦促家長，若子女生病或發燒，就應該留在家中。有指由於醫療延誤，現時每周或造成多達500名患者死亡，有醫生批評指，情況更較疫情期間糟糕。

流感新冠夾擊英醫院 急症室病人等99個鐘先有床位 【下一頁】

本周假期結束後，英國數百萬學生將重返校園。英國衛生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）首席醫療顧問霍普金斯（Susan Hopkins）周一（2日）表示，民眾感到不適應留在家中，若有必要外出，應戴上口罩。除非情況緊急，否則不要前往醫療機構，並避免接觸高風險群體。

霍普金斯亦敦促家長，若子女身體不適甚至發燒，不應上學而是留在家中，直至感到好轉且退燒。她強調，最重要盡量減少在學校及其他教育和兒童保育機構內的傳播感染。

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UKHSA指，措施將有助最大限度減少傳播新冠、流感及猩紅熱（scarlet fever）。英國當局亦預料，未來數周感染人數將繼續上升。 UKHSA亦敦促民眾，若家中子女合乎接種條件，即所有小學生、部分中學生，及在去年8月31日時年屆2歲的兒童，接種流感疫苗。

英國急症醫學協會（Society for Acute Medicine）主席Tim Cooksley早前接受採訪指，現時國民保健服務（NHS）面臨的情況需要採取緊急行動，而情況較疫情高峰期時更惡劣。協會更強調，每周或有300至500人因緊急醫療延誤而死亡。

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責任編輯：李俊儀