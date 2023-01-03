  • 19°C
香港時間 : 2023103日 (週二) 13:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本港樓市2023】花旗：四大因素推動本港樓價提早於首季見底、並呈U型反彈　全年樓價料升5%（附股份目標價）

股市 13:03 2023/01/03

分享：

分享：

【本港樓市2023】花旗：四大因素推動本港樓價提早於首季見底、並呈U型反彈　全年樓價料升5%（附股份目標價）

受加息影響，本港樓價於2022年大跌15%，高峰回落約18%。花旗指，樓市已看到不少正面因素，中港開關復常會是今年主調，加上美息見頂，故調整今年本港樓市預測，預期樓市會提早於今年首季見底，並出現一個U型反彈，即使不少新盤推遲至今年才推出，但相信隨樓市前景逐步改善，市場可消化有關供應。

花旗：本港樓價首季先跌5%

花旗預期，本港樓價首季先跌5%，年底前則反彈5%，主要受四大因素帶動：（1）港府推吸引人才政策，預期本港人口變化更樂觀；（2）本港按息將於第二季見4厘觸頂；（3）中港通關將帶動積壓的需求；（4）若樓價跌幅高於該行估計，政府有可能於2月的財政預算案，降低港人買第二套房的印花稅。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

花旗指，中港通關將利好本港奢侈品零售市場，寫字樓則受累於龐大新供應及疲弱租務前景，故今年最看好住宅樓市，其次為奢侈品零售，第三為大眾零售，寫字樓最不看好。

大摩料本港樓價明年次季見底、2023年反彈5%【下一頁】

「疫情爆發前，內地旅客佔本港奢侈品商場（例如海港城）銷售約五成，相信開關有助本港奢侈品市場出現顯著增長。」

花旗稱，由於市場缺乏中港通關的高流動性直接代替品（proxy），預期九龍倉置業 （01997） 會是最大受惠者，有助減低投資者對九置今年盈利受加息因素影響的憂慮。

低負債比率的地產股將跑贏大市

今明兩年寫字樓落成量大增，基於去年預租率欠佳，相信市場仍有大量供應，而通關後的寫字樓需求亦不足以消化所有新供應，故今年寫字樓空置率會繼續向上，但租金下調壓力則不及之前嚴重。

現時本港發展商股的股價較資產淨值（NAV）平均折讓56%，收租股則折讓約52%，兩者估值均相對吸引。不過，基於花旗經濟師預期，今年聯邦基金利率會徘徊於5.25至5.5厘，因此該行認為，高負債與低負債的地產股表現會繼續存在分野，故低負債比率的地產股將跑贏大市，首選新鴻基地產 （00016） 、九龍倉置業及信和置業 （00083）

相關文章：【香港經濟】瑞聯銀行：下調2022年香港經濟預測至負增長2.8%　內部流動性收緊開始壓抑樓市

相關文章：【香港樓市】法外貿銀行：明年本港樓價料跌12%　樓市跌浪料到2024年才回穩

編輯：陳韻妍

港股 香港物業 大行報告 空置率 樓價 花旗銀行 經濟 地產 每股資產淨值 商場
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【港股市況】2023年首個交易日、恒指午後升300點　中資電訊、濠賭股造好（不斷更新）

下一篇文章

【大行報告】高盛上調今年內地汽車銷售預測至2050萬輛　三車股入「確信買入」名單　理想半日彈9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大劉前度】劉鑾雄出聲明否認與呂麗君復合：見面僅因對方有事相求、1月3日開記招交代
【大劉前度】劉鑾雄出聲明否認與呂麗君復合：見面僅因對方有事相求、1月3日開記招交代
【港股市況】2023年首個交易日、恒指午後升300點　中資電訊、濠賭股造好（不斷更新）
【港股市況】2023年首個交易日、恒指午後升300點　中資電訊、濠賭股造好（不斷更新）
【中國通關】一文看清美日韓等地對內地香港澳門旅客最新入境要求　南韓：港澳入境旅客1.7起須持陰性證明（1月3日）
【中國通關】一文看清美日韓等地對內地香港澳門旅客最新入境要求　南韓：港澳入境旅客1.7起須持陰性證明（1月3日）
【美股期貨】道指期貨升39點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升39點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美國加息】2023美國收水　為何聯儲局隔夜逆回購操作　會破紀錄？
【美國加息】2023美國收水　為何聯儲局隔夜逆回購操作　會破紀錄？
【手機上網】為何升級5G坐地鐵依然Load唔到？華為管理層拆解訊號飄忽原因
【手機上網】為何升級5G坐地鐵依然Load唔到？華為管理層拆解訊號飄忽原因
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款