【抖音TikTok】抖音仿效騰訊微信？　推出電腦軟件「抖音聊天」

▲ 抖音近日在官網推出了一款「抖音聊天」電腦版聊天軟件，從抖音聊天的使用者介面來看，與騰訊微信十分相似。

字節跳動旗下的短影片平台抖音早前除了搶下世界盃轉播權，挑戰騰訊「霸主」地位，近日還仿效騰訊旗下即時通訊軟件微信，進軍聊天軟件市場。據《IT之家》報道，抖音近日在官網推出了一款「抖音聊天」電腦版聊天軟件，從抖音聊天的使用者介面來看，與騰訊微信十分相似。

報道指，抖音聊天提供了Windows和Mac版本，官網顯示該軟件最新版本為1.0.0，更新時間為2022年12月30日。該軟件功能亦比較單一，現時僅提供聊天功能，界面支援傳送表情和圖片，並且可在設置中將好友置頂、設定勿擾模式、舉報違規用戶等。

根據實測，軟件提示需要使用抖音App掃瞄碼登入，登入後可以與抖音好友聊天。而該軟件界面目前仍較簡單，整體類似電腦版微信，左側欄目是聊天和好友列表界面切換按鍵，中間是好友欄，右側為對話框。

過往加入社交功能 難有進展

事實上，抖音母企字節跳動為突破用戶認為該短影片平台僅適合觀看影片而「不適合使用」，在最近兩年來正積極嘗試加入不同社交功能，惟效果不彰。因此，外界分析字節跳動亦意識到抖音App加入的社交功能難以有進展，或以該電腦版抖音聊天作為折衷方案，一改產品形態。

微信定位通訊軟件起家 用戶黏著度更大

然而亦有指，騰訊與抖音的發展路徑有明顯分別，騰訊微信一開始便由即時通訊軟件做起，用戶黏著度更大，並有助於騰訊擴展電商及「小程序」等功能。

責任編輯：張寶燕

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