  • 19°C
香港時間 : 2023103日 (週二) 15:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抖音TikTok】抖音仿效騰訊微信？　推出電腦軟件「抖音聊天」

科技 14:02 2023/01/03

分享：

分享：

抖音近日在官網推出了一款「抖音聊天」電腦版聊天軟件，從抖音聊天的使用者介面來看，與騰訊微信十分相似。

字節跳動旗下的短影片平台抖音早前除了搶下世界盃轉播權，挑戰騰訊「霸主」地位，近日還仿效騰訊旗下即時通訊軟件微信，進軍聊天軟件市場。據《IT之家》報道，抖音近日在官網推出了一款「抖音聊天」電腦版聊天軟件，從抖音聊天的使用者介面來看，與騰訊微信十分相似。

報道指，抖音聊天提供了Windows和Mac版本，官網顯示該軟件最新版本為1.0.0，更新時間為2022年12月30日。該軟件功能亦比較單一，現時僅提供聊天功能，界面支援傳送表情和圖片，並且可在設置中將好友置頂、設定勿擾模式、舉報違規用戶等。

根據實測，軟件提示需要使用抖音App掃瞄碼登入，登入後可以與抖音好友聊天。而該軟件界面目前仍較簡單，整體類似電腦版微信，左側欄目是聊天和好友列表界面切換按鍵，中間是好友欄，右側為對話框。

過往加入社交功能　難有進展

事實上，抖音母企字節跳動為突破用戶認為該短影片平台僅適合觀看影片而「不適合使用」，在最近兩年來正積極嘗試加入不同社交功能，惟效果不彰。因此，外界分析字節跳動亦意識到抖音App加入的社交功能難以有進展，或以該電腦版抖音聊天作為折衷方案，一改產品形態。

微信定位通訊軟件起家　用戶黏著度更大

然而亦有指，騰訊與抖音的發展路徑有明顯分別，騰訊微信一開始便由即時通訊軟件做起，用戶黏著度更大，並有助於騰訊擴展電商及「小程序」等功能。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【華為Watch有bug】金華火腿、公仔都測到心率　華為：會改善演算法（有圖）
2022/12/30
【華為Watch有bug】金華火腿、公仔都測到心率　華為：會改善演算法（有圖）
【蘋果加價】iPhone 14前機型換電池　3月起一律加價160元
今日
【蘋果加價】iPhone 14前機型換電池　3月起一律加價160元
【機迷熱話】PlayStation Plus公布2023年1月　免費遊戲陣容
2022/12/30
【機迷熱話】PlayStation Plus公布2023年1月　免費遊戲陣容
【2023兔年】蘋果推Airpods Pro兔年特別版　港售1,849元
2022/12/30
【2023兔年】蘋果推Airpods Pro兔年特別版　港售1,849元

你可能感興趣

【華為Watch有bug】金華火腿、公仔都測到心率　華為：會改善演算法（有圖）
16:45 2022/12/30
【華為Watch有bug】金華火腿、公仔都測到心率　華為：會改善演算法（有圖）
【蘋果加價】iPhone 14前機型換電池　3月起一律加價160元
今日 11:03
【蘋果加價】iPhone 14前機型換電池　3月起一律加價160元
【機迷熱話】PlayStation Plus公布2023年1月　免費遊戲陣容
14:36 2022/12/30
【機迷熱話】PlayStation Plus公布2023年1月　免費遊戲陣容
軟件 手機Apps 科技產品 社交平台 字節跳動 抖音 微信 騰訊

下一篇文章

【俄烏戰事】俄擬立法禁IT專才遙距工作　防國家安全信息外洩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【華為Watch有bug】金華火腿、公仔都測到心率　華為：會改善演算法（有圖）
【華為Watch有bug】金華火腿、公仔都測到心率　華為：會改善演算法（有圖）
【科技一周回顧】WhatsApp 2023年將不支援哪些手機？　黑客出售4億Twitter用戶數據威脅Elon Musk
【科技一周回顧】WhatsApp 2023年將不支援哪些手機？　黑客出售4億Twitter用戶數據威脅Elon Musk
【蘋果加價】iPhone 14前機型換電池　3月起一律加價160元
【蘋果加價】iPhone 14前機型換電池　3月起一律加價160元
【創新科技】鋰電池研究新突破　藉外部磁場提高穩定性
【創新科技】鋰電池研究新突破　藉外部磁場提高穩定性
【2023兔年】蘋果推Airpods Pro兔年特別版　港售1,849元
【2023兔年】蘋果推Airpods Pro兔年特別版　港售1,849元
【俄烏戰事】俄擬立法禁IT專才遙距工作　防國家安全信息外洩
【俄烏戰事】俄擬立法禁IT專才遙距工作　防國家安全信息外洩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款