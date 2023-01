【NFL】球員突在場中倒地 心跳恢復 情況危殆（有片）

美式足球比賽衝撞頻繁,球員受傷亦是常有之事。但美國職業欖球聯盟(NFL)近日一場比賽出現驚人駭目的意外,一名球員在衝撞後突然在場中失去意識倒地。球員立即獲送院搶救,雖然已恢復心跳,但情況仍然危殆。

當地時間周一(2日)舉行的NFL水牛城比爾(Buffalo Bills)對辛辛那提猛虎(Cincinnati Bengals)賽事中,比爾隊防守後衛哈姆林(Damar Hamlin)在一次防守中成功攔下對手。

當時哈姆林仍能重新站立,但隨後便似乎失去意識倒地不起。隊醫立即入場急救,為哈姆林實施心肺復甦法(CPR)及用自動體外心臟去顫器(AED)。哈姆林其後被送院搶救,賽事亦在一度暫停後宣布腰斬。

Many prayers needed for this player, Damar Hamlin, from Buffalo Bills who collapsed, after 9 Min of CPR was transported from the field to the hospital, in critical condition, game postponed, please Lord lift this young man in prayer to heal… pic.twitter.com/0ptbV0ODWN