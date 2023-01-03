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【NFL】球員突在場中倒地 心跳恢復 情況危殆（有片）

環球社會熱點 12:47 2023/01/03

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美式足球比賽衝撞頻繁，球員受傷亦是常有之事。但美國職業欖球聯盟（NFL）近日一場比賽出現驚人駭目的意外，一名球員在衝撞後突然在場中失去意識倒地。球員立即獲送院搶救，雖然已恢復心跳，但情況仍然危殆。

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當地時間周一（2日）舉行的NFL水牛城比爾（Buffalo Bills）對辛辛那提猛虎（Cincinnati Bengals）賽事中，比爾隊防守後衛哈姆林（Damar Hamlin）在一次防守中成功攔下對手。

當時哈姆林仍能重新站立，但隨後便似乎失去意識倒地不起。隊醫立即入場急救，為哈姆林實施心肺復甦法（CPR）及用自動體外心臟去顫器（AED）。哈姆林其後被送院搶救，賽事亦在一度暫停後宣布腰斬。

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世界盃射失12碼無礙吸金 英格蘭隊長資產增至破2億 【下一頁】

NFL賽會發出聲明，宣布比賽延後再賽，指哈姆林已被送院，但情況危殆。NFL表示，會與哈姆林及比爾隊同在，亦會發布最新消息。NFL球員公會亦表示，全體成員為哈姆林祈禱。

哈姆林友人表示，其生命體徵數據已恢復正常，已有正常心跳，惟他仍不能自主呼吸，院方已為他插喉幫助呼吸與讓他暫時休眠。友人指院方正作各種測試，希望檢查出成因。

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責任編輯：吳漢培

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