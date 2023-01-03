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【中港通關】防疫措施鬆綁、觀望兩地通關　市面有人歡喜有人愁

商業 12:39 2023/01/03

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剛過去的除夕元旦長假期，受惠於防疫措施大幅放寬，市面消費氣氛暢旺且現「報復式消費」。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，去年（2022年）聖誕節前後至元旦期間，本地餐飲業生意額比去年上升1成，尤以中式酒樓表現最為理想。不過，亦有飲食業界指防疫措施放寬對其生意起不到果效，生意額不升反跌，在節日期間與2021年同期相比下跌近5成。

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防疫措施鬆綁　傳統大節將至　消費意慾回升

隨著本地防疫措施鬆綁，包括取消疫苗通行證及大幅放寬社交距離措施等，以及農曆新年將至，市民的消費意慾和信心普遍上升。黃家和指出，2022年聖誕節前後至今年元旦期間，本地餐飲業生意總額錄得4億元，勝預期的3.8億元。他解釋，雖然香港經濟仍未從疫情陰霾中走出來，但港人被壓抑逾3年的消費意慾已「不勝負荷」，因此市面出現「報復式消費」是預期之內。黃家和又舉例：「今年工展會萬人空巷，熙來攘往，大部分商戶銷情理想，場內整體銷售額上升，反映市民消費意慾澎湃，消費信心逐漸恢復。」

餐飲業人手短缺及成本上漲　業界倡輸入外勞

此外，黃家和指出，隨著中港兩地本月起有序通關，預料香港經濟收益將逐步恢復，至今年第3季整體生意額或可回復至疫情前9成。惟他又指餐飲業正面對嚴重人手短缺問題，以及預料食材價格今年或錄得約15%升幅，成本上升最終將轉嫁消費者，餐廳被迫加價。「疫情前業內就業人數達26萬，現在已跌到只有20萬左右」。他續稱，訓練新人需時，且陸續有富經驗的員工退休或移民，雖然新科技可以解燃眉之急，惟未能起到治本之效。長遠而言，黃倡議港府適量引入外勞，補充本地勞動力不足的缺口。

高檔及耐用品生意銷情冷淡　通關未能奏效

寬巷子（Quan Alley HK）傳訊總監林柏希表示，其火鍋餐館則未能受惠防疫措施鬆綁，剛過去的節日期間，生意額較2021年同期下跌近5成，入座率平均只有6成。林指出，對外通關反而對以高消費群組為目標顧客的生意帶來負面影響，原因是這群顧客將疫情期間所累積的預算一次過用於疫後外遊，回港後消費則要「慳荷包」。

德國寶（香港）有限公司創辦人兼董事長陳國民同樣預期，通關對其生意未能起直接作用，且這個趨勢短期內不會改變。陳解釋，德國寶的顧客主要是香港居民，而且其品牌所售賣的產品屬於必須品，價格變動對消費者的影響較低。惟他仍對2023年的生意抱正面態度，預料今年生意「總比去年（2022年）好」，或有單位數字的增長。

提振經濟需時　港企需因時制宜

黃家和樂見港府有循序漸進的通關時間表，並表示對通關後的整體經濟前景感樂觀。預計今年第3季可達至全面通關和市場正常化後，本地餐飲業生意額或可回復至疫情前9成。他預計2023年餐飲行業生意總額會有10至15%升幅，達1,100億元。陳國民則表示，今年需要「見步行步」，「還看後續經濟氣候及社會環境如何，才能適時制定出審慎、及時而有效的營銷策略」。

【防疫鬆綁】餐飲業：未必即時見效　人手短缺成最大隱憂

【聖誕餐飲】港人消費意慾未見底　業界望通關助振本港經濟

記者：楊嘉軒

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