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【大行報告】高盛上調今年內地汽車銷售預測至2050萬輛　三車股入「確信買入」名單　理想半日彈9%

股市 12:56 2023/01/03

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高盛上調今年內地汽車銷售預測至2050萬輛　三車股入「確信買入」名單

高盛上調2023年內地汽車零售銷售預測，由1900萬輛調升至2050萬輛，即是相當於零增長，主因中國移除防控、潛在持續政策刺激、內地去年的汽車預購量低於預期。同時，預期以比亞迪 （01211） 為首，歐洲、東盟、日本和拉丁美洲市場的電動汽車出口將增長。高盛相對上述因素將會推動今年中國汽車零售銷售及生產復甦。

中資汽車股中，高盛將比亞迪H股、理想 （02015） 、中升 （00881） 納入「確信買入」名單。不過，目標價卻被下削，中升目標價削11%至80元，比亞迪遭削9%至383元，理想遭下調7%至153元。

中資汽車股今日表現亮眼，理想半日9.1%，中午收報83.8元，小鵬 （09868） 升6.7%，報40.9元，蔚來 （09866） 升5.8%，報83.05元，比亞迪升4.2%，報200.6元，吉利 （00175） 半日則升2.6%，報11.7元。

高盛認為，關鍵問題是中國當局會否持續為汽車業提供強力的政策支持，因為政策工具可推動本地需求，不過，該行估計，與此前相比，刺激措施的效果可能會遞減。

該行提醒，汽車業的復甦之路顛簸，預期今年首季確診個案上升會阻礙當季汽車銷售，第二季因低基數或有高增長，但到第三季因高基數，銷售或按年下降，而對第四季表現則看法正面。高盛相信，汽車生產商及供應商會小心應對，審慎定價、嚴格控製成本，同時保持銷售和營銷強度，以保證市場份額。

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【恒大汽車】恒大汽車正減省成本、涉裁員停工減薪　另已交付324輛「恒馳5」

編輯：袁諾曦

中升控股（00881） 理想汽車—W（02015） 比亞迪股份（01211） 蔚來－SW（09866） 大行報告 汽車股 港股 比亞迪
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